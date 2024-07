Birra e Sound 2024, Leverano si trasforma in un circo di sapori e allegria

Torna l’attesissimo Birra e Sound, il festival internazionale della birra e dell’arte birraia che da 18 anni anima l’estate salentina. Quest’anno, dal 1 al 7 agosto, Leverano si trasforma in un vero e proprio circo, un luogo dove ritrovare la gioia, la spensieratezza e la voglia di stare insieme.

Il tema di quest’edizione, “Circus”, è un invito a lasciarsi andare e a vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Tra le vie dell’area mercatale, si potranno gustare oltre 100 tipi di birra artigianale, provenienti da tutto il mondo, accompagnate da prelibatezze gastronomiche locali.

Ma non solo birra: il programma di Birra e Sound è ricco di eventi e attività per tutti i gusti. Si alterneranno spettacoli circensi, esibizioni di artisti di strada, concerti di musica live e dj set. Inoltre, un’area dedicata all’arte ospiterà installazioni e opere ispirate al mondo del circo.

Birra e Sound si conferma come un evento capace di unire le persone e di creare un’atmosfera di festa e convivialità. “Crediamo fermamente nel balsamo per l’anima che è il sorriso”, spiegano gli organizzatori. E in effetti, il festival è un’ottima occasione per staccare la spina dalla routine e immergersi in un’atmosfera magica e divertente.