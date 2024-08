A Leverano prosegue l’esplosione di musica e birra artigianale di Birra e Sound Circus

Leverano si prepara a un’altra notte indimenticabile al Birra e Sound Circus!

La sesta serata del festival più atteso dell’estate salentina promette un’esplosione di musica e divertimento. Dopo il successo della serata di ieri, con migliaia di persone che hanno danzato fino a notte fonda, il palco si accende di nuove energie.

Domani sera sarà il turno di Après La Classe, che con la loro energia travolgente infiammeranno la pista. Ai comandi del mixer troveremo il dj Maurizio Macrì, garanzia di un set coinvolgente che non ti farà mai fermare.

Ma non è tutto: Skarlat porterà il sound dello ska, coinvolgendo il pubblico con ritmi incalzanti, mentre Raffaella Roccasecca ci farà viaggiare tra i grandi successi del rock italiano e internazionale.

Stasera invece, la serata sarà dedicata a due grandi nomi della musica italiana: Bandabardò & Cisco con il loro “Ultimo Tango” e gli Simpaticoni con il loro progetto indie pop. Un mix perfetto per soddisfare tutti i gusti musicali.

Oltre 200 tipologie di birra tra cui scegliere, con un focus particolare sulle birre artigianali. 30 vie dedicate ai microbirrifici locali e nazionali ti aspettano per una degustazione unica.

Birra e Sound Circus non è solo musica e birra: è un’esperienza completa che coinvolge tutti i sensi. Un’occasione per trascorrere una serata in compagnia, assaporare le specialità gastronomiche locali e immergersi in un’atmosfera unica.