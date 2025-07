Birra e Sound, è tutto pronto. Antonio Castrignano apre l’edizione dedicata agli anni ’90

L’attesa è finita: domani si alzerà il sipario sull’edizione numero 19 di Birra e Sound, il festival internazionale che, per sei indimenticabili giorni, trasformerà Leverano in un palcoscenico a cielo aperto di gusto, divertimento, musica e inclusione. Un’edizione memorabile già dalle prime battute, con protagonisti d’eccezione. Toccherà ad Antonio Castrignanò, voce simbolo della pizzica e dell’anima salentina a salire sul palco principale per dare ufficialmente il via ad uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Un inno alle radici, alla festa, all’identità che sarà accessibile anche ai non udenti grazie ai performer Lis, protagonisti del concerto.

200 tipi di birra, 2 palchi, 1 atmosfera indimenticabile

Protagonista indiscussa sarà la birra. Oltre 200 tipi potranno essere degustati, dai marchi storici come Guinness, Leffe, Spaten e Peroni, ai piccoli birrifici a filiera agricola del Consorzio Birra Italiana. E poi ancora specialità gluten free, analcoliche e artigianali. Il viaggio del gusto si accompagna a due palchi con concerti gratuiti, spettacoli, karaoke vintage e tanta energia anni ’90.

Il palco principale ospiterà gli artisti più amati del panorama nazionale e locale, mentre il secondo, immerso nel verde della pineta, accoglierà eventi come la scatenata Gameboy & Karaoke Party Night, vero tuffo nella nostalgia.

Accessibilità e inclusione: un festival per tutti

Birra e Sound non è solo un evento, è un manifesto di inclusività e accessibilità. Grazie alla collaborazione con Abilfesta, alcuni ragazzi con disabilità cognitiva saranno direttamente coinvolti nell’organizzazione. E per tutti i visitatori con disabilità, il festival offre posti e tavoli riservati e accessibili, menù in braille, parcheggi dedicati, desk inf per un’esperienza che abbraccia ogni persona, senza barriere. Una serie di servizi consentiranno a tutti, anche ai visitatori speciali, di godere di ogni servizio, spettacolo ed evento.

Green & social: il festival che lascia un segno (positivo)

Quest’anno, il cuore verde di Birra e Sound batte più forte che mai. Grazie alla collaborazione con Ecofesta Puglia, questa edizione si pone un obiettivo ambizioso, ma fondamentale: differenziare i rifiuti prodotti durante l’evento. Non solo saranno allestite tre isole ecologiche dedicate alla raccolta, sarà presenta anche un team di cinque informatori ecologici. Tutti i rifiuti differenziati verranno pesati e recuperati da AXA, grazie a un accordo specifico per il loro ritiro e al termine dell’evento, verrà redatto un report finale dettagliato sulle performance ambientali raggiunte.

Non solo, Ecofesta, in collaborazione con l’Associazione Olivami, contribuirà alla creazione di un Giardino, adottando gli ulivi salentini e compensando così le emissioni.

Ma c’è anche il lato del cuore: il tema sociale dell’edizione 2025 è “Ricordi in VHS”, un omaggio agli anni ’90 ma anche una riflessione profonda sull’Alzheimer, con la collaborazione del centro diurno Porte del Cuore – Comunità Emmanuel. Una festa che non dimentica chi lotta per ricordare.

Anni ’90 protagonisti: “Birra e Sound Mania”

Il tema dell’edizione 2025 è un’esplosione di nostalgia: “Birra e Sound Mania”. La decade che ha fatto da colonna sonora a milioni di vite torna in auge con:

Talk-spettacolo “BirraMore”, ispirato al mitico Stranamore

Kiss Cam e freestyle anni ’90

Karaoke vintage e momenti “diari di VHS”

Un’immersione completa nell’estetica, nella musica e nei sentimenti di una generazione intera, rivissuti da giovani e adulti insieme.

Street food da sogno, tra tradizione e innovazione

Se la birra è il cuore, il cibo è l’anima di Birra e Sound. Una delle punte di diamante del festival, come sempre, sarà la gastronomia, un vero e proprio viaggio tra i sapori d’Italia, con prelibatezze provenienti da diverse regioni. Dalle bombette pugliesi alla porchetta laziale, dagli arrosticini abruzzesi alla salsiccia di Norcia, senza dimenticare i deliziosi spiedini di caciocavallo. Un’altra proposta che farà felici gli appassionati di street food sarà la pasta cacio e pepe mantecata nella forma di Parmigiano, una vera delizia. Massima attenzione per vegani, vegetariani, intolleranze, numerose le opzioni gluten e lactose free. Il lounge bar sarà il luogo perfetto per rilassarsi tra un concerto e l’altro, sorseggiando cocktail artigianali, aperitivi monoporzione o rinfrescanti bevande analcoliche.

Birra e Sound 2025: un’esperienza multisensoriale

Tradizione, memoria, sostenibilità, musica, inclusione: Birra e Sound è molto più di un festival, è una comunità in festa, un luogo dove ogni dettaglio parla al cuore e ai sensi. Che tu venga per la birra, per la musica, per i ricordi o per la compagnia, una cosa è certa: a Leverano, dal 1 al 6 agosto, vivrai sei giorni che non dimenticherai mai.