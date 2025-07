La notte in cui la musica si scrive con Bob Sinclar, appuntamanto alla Praja

Non esiste un artista capace di attraversare tre decenni di evoluzione musicale restando sempre al centro della scena come Bob Sinclair. La leggenda assoluta della musica house mondiale, in grado di rinnovare il proprio stile senza mai perdere la capacità di far ballare intere generazioni, arriva sul palco del club più amato del Salanto, la Praja di Gallipoli per una delle serate più attese dell’estate. La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 31 luglio, quando nella cattedrale del divertimento andrà in scena il Dj francese che ha saputo scrivere brani che hanno scalato tutte le classifiche internazionali, conquistando palchi di ogni dimensione e milioni di ascoltatori. Tutti, ma proprio tutti conoscono Christophe Le Friant che deve il nome d’arte al personaggio Bob Saint-Clair interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film del 1973 “Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo”.

Bob Sinclar: la leggenda che fa ballare il mondo

Pochi artisti possono vantare una carriera come la sua. Dal celebre “Gym Tonic”, prodotto con Thomas Bangalter, alla consacrazione con “Love Generation”, il brano che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, passando per hit mondiali come “World, Hold On”, “Rock This Party” e “Sound of Freedom”, la sua musica ha saputo unire culture musicali diverse e conquistare i cuori di intere generazioni con il suo inconfondibile ritmo e la sua energia travolgente. Indimenticabile la sua collaborazione con una delle artiste italiane più amate di sempre, Raffaella Carrà. Il DJ riarrangia il celebrano brano “A far l’amore comincia tu” e il risultato è vincente.

Nel 2025, Bob Sinclar è ancora protagonista indiscusso nei club e nei festival di tutto il mondo. Con oltre 130 DJ set ogni anno, 900 milioni di stream e collaborazioni internazionali con artisti come Sean Paul, Shaggy, Sophie Ellis-Bextor e Madonna, il suo nome è sinonimo di qualità, visione e intrattenimento.

Una figura chiave nella cultura dance globale che continua a reinventarsi restando fedele alla sua visione: far ballare il mondo con eleganza e semplicità. Alla Praja presenterà un DJ set esclusivo che combina i grandi classici con i nuovi suoni della scena afro-house, celebrando i vent’anni dall’uscita di “Western Dream” con una nuova versione elettronica di “World, Hold On”. Un viaggio tra passato, presente e futuro della dance music.

La Praja: il cuore pulsante dell’estate

Il palcoscenico scelto per questa data speciale è la Praja di Gallipoli. Nel corso degli anni il Club all’aperto tra i più iconici del Mediterraneo ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama pop, dance e urban internazionale, costruendo serata dopo serata una reputazione solida e riconoscibile.

A raccontare l’evento, passo dopo passo, sarà Radio Norba, media partner ufficiale della serata. Una collaborazione d’eccellenza per una notte che non può essere solo vissuta: va documentata, condivisa, celebrata.