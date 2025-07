Calici di Luce: vino, arte e magia sotto le stelle di Scorrano

Immagina una sera d’estate, le vie illuminate, i calici che tintinnano sotto il cielo stellato e l’aroma avvolgente del vino che racconta una terra antica e vibrante. Il 25 e 26 luglio 2025, Scorrano, la celebre “capitale mondiale delle luminarie”, ospita Calici di Luce, un evento capace di unire il fascino delle luminarie, la meraviglia delle sculture di sabbia e l’eccellenza dei vini del Salento. Un appuntamento che accende il cuore del Salento e conquista occhi, palato e anima. Passato e presente si intrecciano in un racconto multisensoriale che celebra la bellezza del territorio, la sua storia e la sua straordinaria capacità di emozionare.

Un’esperienza da vivere con tutti i sensi nel cuore di Scorrano

Calici di Luce non è solo una degustazione: è un percorso pensato per sorprenderti ad ogni passo. Per due giorni, il centro storico si trasforma in un vero e proprio percorso incantato. Tre i luoghi “simbolo” che faranno da palcoscenico, il Chiostro degli Agostiniani, il cortile del Palazzo De Iaco-Veris, dove la storia si respira in ogni pietra e il Museo delle Luminarie di Puglia.

L’atmosfera sarà resa ancora più coinvolgente dalla presenza delle luminarie artistiche, simbolo indelebile della città, che guideranno i visitatori lungo un itinerario di gusto, arte e stupore.

Il vino come opera d’arte

Protagonisti assoluti delle serate saranno i vini del Salento, selezionati tra le migliori etichette locali. In compagnia di esperti sommelier, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare i vitigni autoctoni, lasciandosi guidare in una degustazione attenta e profonda.

Ogni calice sarà un racconto: della terra rossa, del sole che matura l’uva, del lavoro appassionato dei produttori. Un viaggio liquido che celebra la cultura enologica salentina come patrimonio da custodire e condividere.

Il vino, in questo contesto, si trasforma in esperienza, in linguaggio e in emozione, specchio fedele di un’identità radicata e sempre in evoluzione.

Sculture di sabbia: poesia effimera tra le volte del chiostro

Ad arricchire ulteriormente il percorso, nel Chiostro degli Agostiniani sarà possibile ammirare le spettacolari sculture di sabbia realizzate da artisti di fama internazionale.

Queste opere, nate per incantare e scomparire, sono frutto di un’arte che unisce tecnica, passione e capacità narrativa. Un omaggio poetico al tempo e alla materia, che dialoga con l’antico e con il presente, nel solco di quella tradizione che a Scorrano si rinnova ogni anno con la celebre Sand Nativity.

La luce come memoria viva: il Museo delle Luminarie

Il percorso si conclude con la visita al Museo delle Luminarie di Puglia, una tappa obbligata per comprendere il legame profondo tra Scorrano e la sua vocazione luminosa.

Attraverso un allestimento emozionale e coinvolgente, il museo racconta la storia delle luminarie salentine dal Cinquecento a oggi, offrendo al visitatore un affascinante viaggio nel tempo, tra spiritualità, arte e spettacolo.

È un’occasione preziosa per riscoprire una delle tradizioni più amate del Sud Italia, simbolo di devozione ma anche di straordinaria creatività artigiana.

Informazioni utili

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro e comprende:

Degustazione guidata di vini del territorio

Bicchiere con sacca personalizzata

Accesso al percorso con sculture di sabbia

Visita al Museo delle Luminarie

Calici di Luce è un omaggio alla bellezza del Salento, alla sua capacità di accogliere, emozionare e raccontarsi attraverso linguaggi diversi: il vino, la luce, l’arte, la memoria.

È l’occasione perfetta per vivere Scorrano sotto una nuova luce, per riscoprire le radici di una terra fiera e generosa, e per lasciarsi incantare da un’esperienza che resterà nel cuore.

Usa l’hashtag #CaliciDiLuce2025 su Instagram, TikTok e Facebook: racconta il tuo viaggio tra vino, arte e luce e diventa parte della community che ama il Salento più autentico.