Conto alla rovescia per il Capodanno, tre giorni di festa a Lecce

Lecce si prepara a festeggiare il Capodanno con tre eventi indimenticabili che trasformeranno la città in un palcoscenico di cultura, musica e divertimento. Tre giorni di festa per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo.

Il countdown inizia il 30 dicembre in Piazza Libertini, con un pomeriggio dedicato ai giovani talenti salentini. Sul palco si alterneranno le promesse della musica locale, offrendo al pubblico un assaggio delle nuove sonorità che animano la scena musicale salentina. Alle 18.30 si esibiranno alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al festival “Leccègiovani” ed altre promesse della musica e dell’arte. Tra gli altri, saranno sul palco Damus Harmonium, Random Face, Aurora Ingrosso, Carola Conte, Banzi Band, Penne infrante, Fede, Metropolis Academy.

La scelta di mettere in risalto i giovani artisti sottolinea l’impegno della città nel promuovere e valorizzare le nuove generazioni, creando spazi di visibilità e confronto. Alle 21 prenderà il via “Pop out in the city”, iniziativa pensata per coinvolgere gli studenti salentini, anche coloro i quali studiano fuori. Musica e tanta energia per una notte all’insegna del “sano” divertimento.

Ultimo giorno dell’anno: martedì 31 dicembre

La notte di San Silvestro sarà un vero e proprio capolavoro musicale. Piazza Libertini si trasformerà in un grande palcoscenico, dove si alterneranno artisti di fama nazionale e regionale. Dalla storica voce della Notte della Taranta, Antonio Amato, ai ritmi coinvolgenti dei Gemelli Diversi, passando per le hit di Dj Jad e Dj Wlady: ce n’è per tutti i gusti.

Il Concerto di Capodanno

La festa non finisce qui. Mercoledì 1 gennaio, alle 20, si terrà il Concerto di Capodanno presso il prestigioso Teatro Apollo, un evento che unisce tradizione e arte. Il concerto, organizzato dal Comune di Lecce in collaborazione con la Provincia di Lecce, vedrà protagoniste due grandi voci: Karima e Patrizia Conte. La serata sarà impreziosita dall’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, diretta dal maestro Paolo Lepore, e dal pianista Piero Frassi.

Il Concerto si avvale della direzione artistica di Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca. La serata sarà condotta da Monia Palmieri. I biglietti si trovano online su oooh.events. Per info e prenotazioni si può chiamare il 329 4960 581.

Un Capodanno all’insegna della cultura, del divertimento e della tradizione, per iniziare il nuovo anno con il piede giusto.