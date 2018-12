Capodanno, Lecce saluta il 2018 con due concerti in Piazza Sant’Oronzo

Ogni anno sono sempre più le persone che scelgono di trascorrere la notte di San Silvestro in compagnia delle stelle. Ma anche chi si non rinuncia al classico cenone raggiunge gli amici per scambiarsi gli auguri e salutare il nuovo anno. Per questo i concerti a cielo aperto sono sempre una garanzia di successo. Anche Lecce avrà il suo capodanno in piazza, per cominciare il 2019 con lo spirito giusto.

Due grandi concerti, in programma il 30 e il 31 dicembre, animeranno il cuore del capoluogo barocco. Sarà, infatti, Piazza Sant’Oronzo ad essere il centro dei festeggiamenti.

All’appuntamento manca ancora qualche giorno, ma è stato svelato il programma e i nomi degli artisti le cui note accompagneranno i leccesi nelle ultime due serate dall’anno.

Il 30 dicembre, a partire dalle 20.00 aprirà le danze il progetto Io te e Puccia, la cui musica sarà seguita dalle note degli Swingrowers, band siciliana tra le più apprezzate del crescente panorama swing, e per concludere il divertimento con Paolo Belli & Big Band.

Il 31 dicembre, per salutare il nuovo anno, un grande concerto. Saliranno sul palco i salentini La Municipal, seguiti dalla Bandabardò, per concludere con il dj set di Cesko from Après La Classe.