In arrivo a Lecce Christmas Buskers Festival, si parte il 15 dicembre

Entra nel vivo l’iniziativa “Lecce Christmas Buskers”, rassegna internazionale dei musicisti di strada fortemente voluta dall’Assessorato allo Spettacolo, al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Lecce. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con l’Associazione Gessetti&Straccetti e il Salento Buskers Festival – Festival Itinerante delle Arti di Strada.

La città barocca accoglie l’arte di strada con equilibristi, giocolieri, musicisti, teatranti, focolieri, acrobati, trampolieri e artisti d’ogni genere che metteranno in scena innumerevoli spettacoli al giorno.

La rappresentazione diuna forma d’espressione in cui il rapporto tra l’artista e il suo pubblico è diretto senza essere mediato da uno schermo o da un palco. È creatività, maestria e talento da vendere da parte di artisti che della loro passione hanno fatto uno stile di vita, chi con la musica, chi con formidabili acrobazie, chi con l’energia e il calore del fuoco.

La manifestazione entrerà nel vivo nel weekend dal 15 al 16 dicembre e il terzo e ultimo giorno, domenica 23 dicembre. Circo e musica ovunque trasformeranno il centro storico e i vicoli di Lecce in un mondo parallelo in cui domina l’immaginazione e la magia del circo contemporaneo e del teatro di strada.

Numerosi gli artisti, alcuni anche con esperienze Internazionali, ospiti dell’iniziativa e che si alterneranno nei tre giorni: non mancherà certamente Trampuglia (Dario Cadei), il trampoliere “salentino” con il suo immancabile clowning lungo e i suoi leggiadri passi di danza sui trampoli; a riscaldare l’ambiente ci sarà Mister Thomas (Tommaso D’Acquino), fachiro e mangiafuoco con le sue esilaranti fiammate; Kukulà (Giuseppe Semeraro) manderà in tilt i passanti con le sue clownerie e giocolerie; il DuoCirknos composto da FrancoiseLebuff (Francesco Baffa) con il suo mirabolante diablo, gli equilibrismi sul monociclo e slacklinee l’acrobatica a due insieme a Madeimoselle Chaire (Chiara De Pascalis) che poi volerà alta nel cielo con i suoi tessuti aerei; dalla Scuola di Circo CirKnos di Lecce non poteva mancare La Signorina G (Giorgia Basilico) alle prese con un eterno provino tra bolle di sapone, hula hop e le evoluzioni aeree su cerchio e trapezio che obbligheranno tutti gli spettatori a stare con il naso all’insùe anche per osservare le quattro fantastiche trampoliere del Traballante Teatro (Marcella Buttazzo, Chiara De Pascalis, Mariangela Chirico e Michela Marrazzi) che guidate da Trampuglia esprimeranno tutta la loro bellezza attraverso l’arte dei trampoli.

E ancora: Lespuces / Skizzo e Carletta (Riccardo Serra e Carla Luciano) tra giocoleria, equilibrismo e clownerie; Kikko (Kikko De Maglie), attualmente Circus Performer By KCirrquee Teatro del Silencio di Parigi, tra giocoleria e scala di equilibrismo; Borboleta (Fatima Licignano), un po’ statua vivente e un po’ performer del fuoco; Pippo One Man Band (Giuseppe Di Pantaleo) uomo orchestra. Jack Gambino (Luca Pastore) clown-giustiziere di strada.

Gli spettacoli avranno iniziodalle ore 18.00 fino alle 21.00 tra Via Trinchese e Piazza Sant’Oronzo, un bel modo di trascorrere questo periodo natalizio, un’occasione per vivere i luoghi in un modo nuovo facendo della strada uno spazio aperto all’incontro, alla scoperta, alla fantasia e al divertimento.