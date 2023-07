Riparte da Cellino e Galatone la musica dell’Ensemble Tito Schipa

L’estate entra nel vivo con la nuova stagione dell’Ensemble Tito Schipa. Grande musica domenica prossima, 23 luglio, con un concerto a Cellino San Marco, per poi replicare 4 giorni dopo, il 27, a Galatone.

Si tratta dei primi due appuntamenti di un’estate calda e da vivere in musica (seguiranno gli appuntamenti di agosto), con le sonorità tradizionali, quelle mediterranee, la lirica e le Colonne sonore tratte dai film più coinvolgenti e indimenticati del Maestro Ennio Morricone, che anche quest’anno arricchiranno uno spettacolo tutto da seguire e soprattutto da vivere.

L’orchestra guidata dal maestro Giampiero Perrone, che riunisce numerosi musicisti di talento del panorama salentino propone anche brani originali, come Maisia, Maestral’è e Lithos, pezzo scritto come tributo alla civiltà megalitica di Terra d’Otranto. Da non dimenticare la musica struggente di Naufragi d’amore e la sonorità tutta mediterranea di Song of the South.

Uno spettacolo di due ore per esaltare il valore della musica e del bel canto.