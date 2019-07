La cantante Francesca Romana Perrotta torna a Lecce, ecco le tappe del tour salentino

Un ritorno alle origini e alla propria terra. A portare la sua musica in Salento è Francesca Romana Perrotta, la cantautrice salentina, che dalla Romagna in cui ora vive, torna a casa, nel capoluogo salentino. Sono tre i concerti di Francesca Romana Perrotta in Salento e uno proprio a Lecce, dove ha vissuto fino all’età di 18 anni. Si comincia venerdì 19 luglio ad Arnesano. Ad ospitare lo spettacolo delle ore 21:00 sarà Villa Provenzano.

Giovedì 1 agosto è invece dedicato alla tappa del capoluogo salentino, ospitata dall’ex Convento dei Teatini, sempre a partire dalle ore 21:00. E per chiudere la rosa di concerti, il 21 agosto la cantante si esibirà alla notte bianca di San Foca, marina di Melendugno. Un tour salentino che riporta in patria la cantante pluripremiata.

Dalle aule del conservatorio “Tito Schipa” ai primi premi, la cantautrice salentina si è conquistata il successo. Francesca Romana Perrotta è stata sulla scena musicale per molti anni. Il suo primo album del 2008, “Vermiglio”, è stato presentato in anteprima nazionale da Radio Rai Uno. Ed è l’anno seguente che incontra Cristiano De Andrè e comincia una collaborazione che porta al suo secondo lavoro musicale nel 2013, “Lo Specchio”.

Nel 2017 arriva, poi, il suo terzo album, “L’ora di mezzo”, un disco dal sapore ampio, che racconta storie di donne contemporanee e storiche, interpretate in chiave rock. Da Maria Antonietta al patibolo, a Medea, ala seduzione del sorriso di Elena, la scelta delle parole difficilmente si dimentica.