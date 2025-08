I Gemelli DiVersi infiammano Birra e Sound. L’evento continua con Après La Classe e Avvocati Divorzisti

I Gemelli Diversi hanno infiammato Birra e Sound Mania. Numeri delle grandi occasioni e l’area mercatale di Leverano gremita ieri sera per il concerto del gruppo, attesissimo da giorni.

Stasera si esibiranno invece Après La Classe sul centrale, grande sound salentino che fa ballare tutti. Verranno riproposti i più gradi successi della band agli albori, proprio negli anni Novanta e, a seguire, un’altra leggenda di casa nostra, il dj Maurizio Macrì. In pineta gli Ipergalattici, una delle migliori espressioni del mondo comics, che ripropone la musica, lo stile di vita e le memorie dei fumetti e dei cartoon.

Domani i Terraross, espressione massima e raffinata della musica popolare pugliese con tarantelle e tradizione, performer d’eccezione sul palco con abiti di scena, luminarie, colori, ballerine. Sono anche loro legati agli anni Novanta, da poche settimane è uscito infatti un disco realizzato insieme a Gigi D’Agostino il dj leggendario della dance anni 90. Stessa sera, palco due, gli Avvocati Divorzisti con musica italiana, tutta da ballare.

Focus sul cibo, la via del gusto è un’esperienza sensoriale a cielo aperto con specialità da tutta Italia e un’attenzione crescente a tradizione, inclusione alimentare e creatività gastronomica.

Il cuore caldo della tradizione: le carni alla griglia di maiale salentino, le immancabili bombette, la porchetta con erbe mediterranee, gli arrosticini abruzzesi, la salsiccia di Norcia, gli spiedini di caciocavallo, le ventresche alla brace e le prelibatezze pugliesi che parlano la lingua della terra.

Ma non solo piatti: anche panini-monumento che raccontano storie di gusto. Dal pulled pork al classico cheeseburger, dal panino con porchetta e cipolla agrodolce al panino gourmet con caciocavallo impiccato e salsicciotto di Alberobello. E ancora il mitico panino di polpo alla brace, la parmigiana in versione street food, e il sorprendente panino di tonno per chi ama il mare.

La pasta? Presente in grande stile, con un’icona della semplicità e del sapore: le mezze maniche cacio e pepe mantecate direttamente nella forma di Parmigiano.

E quest’anno arriva una novità che è già un cult: i coni di polpette! Da provare assolutamente: Cono di polpette di maiale o tonno con panatura di frisa, Cono parmigiana vegetariana, Cono con polpette di melanzane panate integrali (versione vegan).

E per gli irriducibili dello street food: patatine fritte con bacon e cheddar, coppi misti di polpette, cannelloni fritti ripieni di pesce spada, pinsa, e un trionfo di fritti misti da condividere con chi vuoi (o anche no!).

In linea con lo spirito inclusivo di Birra e Sound, c’è un’area interamente dedicata a celiaci, intolleranti e vegani.

Nessuno resta a guardare: tra alternative gluten free, proposte vegetali creative e una selezione di piatti senza lattosio o derivati animali, l’esperienza gastronomica è davvero per tutti.

Il piacere continua anche dopo il pasto: una zona cocktail bar con proposte dolci e salate accompagnerà il pubblico con aperitivi monoporzione, bevande per ogni gusto – analcoliche e non – e un tocco lounge perfetto per rinfrescarsi tra un palco e l’altro.

E dulcis in fundo… i dolci della tradizione salentina, le specialità da forno dolci e salate, i dessert regionali, i classici da sagra e tante golosità in stile retrò per chiudere ogni serata con un sorriso e una coccola. È questo il vero villaggio del gusto di Birra e Sound, un percorso tra i sapori d’Italia che completa e arricchisce l’anima del festival. È il luogo in cui il passato incontra l’innovazione, dove la cucina regionale si fonde con la creatività contemporanea e dove ogni morso è un’esperienza da ricordare.

Sul fronte birre, regine della manifestazione, bionde brune e rosse dall’Italia e dal mondo, opzioni per intolleranti e alcol free, attenzione massima ai micro birrifici artigianali e focus sugli spirits d’autore con Michele de Bellis e i vini di qualità con Paola Restelli.

Divertimento con la vasta area luna park, luminarie artigianali curate da Giuseppe de Cagna e divertimento in puro stile anni Novanta, grazie a kiss cam, performer, artisti di strada, festivalbeer, Birramore e molto altro ancora.