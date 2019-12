Il maltempo rovina i piani: rinviato il concerto dei Boomdabash

Il concerto dei Boomdabash era uno degli appuntamenti di fine anno più attesi. In tanti avevano programmato di raggiungere Otranto per assistere al live della band salentina che, con i suoi tormentoni, ha conquistato le classifiche e un pubblico sempre più numeroso che ha imparato ad apprezzarli dopo il successo di alcuni singoli (come «Non dire No» con Loredana Berté) e la partecipazione del gruppo originario di Mesagne al Festival di Sanremo con il brano «Per un Milione».

Il count-down per l’evento a Largo di Porta Terra era quasi finito, ma maltempo che in queste ore si è abbattuto sul Salento ha spinto l’amministrazione comunale a rinviare tutto. Impossibile offrire uno spettacolo degno del nome con il freddo pungente e il vento che sta soffiando inclemente in queste ore.

La nuova data da segnare in rosso sul calendario è quella di venerdì 3 gennaio, sempre a Largo di Porta Terra, alle ore 21.00.

Secondo gli esperti, infatti, il meteo dovrebbe essere più clemente. Passata questa parentesi, l’anticiclone potrebbe tornare a riabbracciare il Paese, regalando un clima meno ‘invernale’. Anche l’asticella della colonnina di mercurio, crollata in questi giorni, dovrebbe tornare a salire su valori, ancora una volta, sopra la media. Ma c’è di più, l’alta pressione comincerà a fare la voce grossa già dal 31 dicembre, salvando la notte di San Silvestro.

Il bel tempo, giusto per chi sta facendo programmi, dovrebbe durare fino a sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020, quando potrebbe esserci una nuova minaccia, ma per fare previsioni è ancora presto. L’importante è sapere di poter contare sul meteo per la notte più carica di promesse, aspettative e desideri.