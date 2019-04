Elisa e Gué Pequeno ospiti del concertone de “La Notte della Taranta”. Il 24 agosto la diretta su Rai 2

Sarà Fabio Mastrangelo il maestro concertatore della ventiduesima edizione del Concertone de La Notte della Taranta in programma il 24 agosto a Melpignano. Ad annunciarlo il Presidente della Fondazione Notte della Taranta Massimo Manera, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’Assessore Loredana Capone, ospiti dell’Ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terraciano.

“Una scelta quella di Fabio Mastrangelo che rafforza il rapporto tra Puglia e Russia”, ha detto il Governatore che ha ringraziato l’Ambasciatore Terraciano e il Ministro Cheromin per l’opera di promozione della Puglia nel panorama culturale di Mosca

Nato a Bari, direttore musicale della Russian Philharmonic di Mosca, Mastrangelo è il primo pugliese nella storia della Taranta a dirigere l’Orchestra Popolare.

Una nuova sfida di contaminazione

Una nuova avvincente sfida per La Notte della Taranta che dopo aver esplorato le contaminazioni con jazz, rock, blues, elettronica proporrà l’incontro tra pizzica e musica sinfonica.

“Una nomina inaspettata ma gradita”, ha spiegato il Direttore Mastrangelo. “Sono orgoglioso da pugliese di collaborare con il Festival della Taranta, una delle eccellenze culturali del Mezzogiorno che ha cercato di praticare un doppio movimento, la riscoperta delle radici ma nello stesso tempo la loro proiezione nel mondo globale. Il mio compito sarà quello di far abbracciare due mondi musicali diversi, la musica colta e la musica popolare”.

Elisa e Guè Pequeno ospiti italiani

Il maestro concertatore ha annunciato, altresì, i primi due ospiti italiani del Concertone. A salire sul palco di Melpignano saranno Elisa e Gué Pequeno

Un disco di diamante, un disco multiplatino, 33 dischi di platino e 10 dischi d’oro, tra le cantanti più apprezzate del panorama nazionale Elisa interpreterà 3 celebri brani della tradizione musicale salentina. In questi giorni impegnata con il suo fortunatissimo tour “Diari Aperti” la cantautrice sarà nel Salento nel mese di agosto per incontrare il maestro Mastrangelo e l’Orchestra Popolare.

A infiammare la piazza di Melpignano ci sarà anche Guè Pequeno, rapper tra i più influenti in Italia e punto di riferimento assoluto nel suo genere. Considerato il Cristiano Ronaldo del rap italiano l’artista lavorerà sui testi e i suoi incastri in 3 potenti pizziche salentine e un finale rappato insieme all’intero cast su Kalinifta, la buona notte in grico che chiude da tradizione il Concertone.

La diretta su Rai 2

La grande festa di pubblico di Melpignano sarà trasmessa in diretta per la prima volta su Rai 2, sabato 24 agosto alle 22:30.

“Un traguardo eccezionale, ha sottolineato il presidente della Fondazione La Notte della Taranta Massimo Manera. Una sfida accolta dal direttore Carlo Freccero con grande entusiasmo che colloca la cultura popolare al centro dell’interesse nazionale”.

Il cast dell’edizione 2019 si completerà nei prossimi mesi con l’annuncio degli ospiti internazionali.