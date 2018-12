Frutta Eventi accende lo spettacolo! Per Capodanno arrivano Tekemaya e I Paipers alla Masseria Appidè

Ci siamo. Da oggi, le feste natalizie entrano nel vivo. Così come entra nel vivo la corsa ai regali da mettere sotto l’albero, la scelta del look giusto, e poi l’organizzazione di pranzi, cene e cenoni. Tutto secondo un copione non scritto, che però va seguito alla lettera per assicurasi un Natale e un Capodanno da incorniciare tra i ricordi più belli.

E se il Natale, per tradizione, è la festa della famiglia e dei buoni sentimenti, il Capodanno, per convenzione, è la festa del divertimento e dei buoni propositi.

Noi di Leccenews24.it, incuriositi, ci siamo messi alla ricerca delle feste più singolari e abbiamo incontrato gli organizzatori di un evento che promette di far divertire e, soprattutto, di stupire.

Capodanno 2019

Per lasciarsi alle spalle il 2018 che sta per finire ed entrare nel Nuovo Anno con il piede gusto, bisogna saper scegliere il contesto migliore.

A Corigliano d’Otranto, ci hanno pensato Masseria Appidè e “Frutta Eventi” di Adriana Micaglio e Luca Galiotta, a proporre un San Silvestro “spettacolare”.

E “spettacolare” non è usato a caso. Oltre, infatti, al buon cibo e al servizio attento, curati con la professionalità che contraddistingue Masseria Appidè, lo spettacolo sarà il piatto forte di quest’evento.

Gli ingredienti ci sono tutti: l’estro di Tekemaya e della sua band, l’originalità de I Paipers con i loro arrangiamenti della musica degli anni ’60, la bravura Mattia Sincero Dj con le sue selezioni musicali.

Lo spettacolo, il cuore della festa

Al Capodanno 2019, Adriana Micaglio e Luca Galiotta di Frutta Eventi e Ivana Riso di Masseria Appidè ci stanno lavorando da tempo.

Le feste organizzate da “Frutta Eventi” sono indimenticabili e, anche quest’anno, la promessa è di uno show frizzantissimo per rendere spumeggiante l’inizio del Nuovo Anno.

Gli ospiti scelti per questo Capodanno sono nomi che hanno lasciato già un segno nel panorama musicale italiano.

Francesco Bovino in arte Tekemaya, artista straordinario che ha conquistato Al Bano e sbalordito i giudici e i telespettatori di The Voice of Italy cantando il celebre ”Quizas, quizas, quizas” e “Un anno d’amore”. Con la sua band formata da Mattia Marino alla batteria, Antonio Stefanizzi al sax e Matteo Luceri alle tastiere, darà il via alla festa.

Dalle 23.00 in poi, il tuffo nei mitici anni ’60 con I Paipers, Don Lisi (voce), Mr. Penti (chitarra e cori), Mr. Christmas (batteria, basi e cori). Con il loro spettacolo, che catapulta lo spettatore nella magica atmosfera dei sixties, si sono esibiti al leggendario Teatro Ariston di Sanremo e hanno aperto i concerti di cantanti del calibro di Patty Pravo.

A mezzanotte, poi, insieme a tutti gli artisti partirà il conto alla rovescia che archivierà per sempre il 2018!

Nel cuore della notte lo spettacolo continuerà ancora con la Tekemaya’s Band e con due famosissime Drag Queen.

Ma la festa non finirà qui perché gli ospiti della Masseria Appidè, potranno continuare a ballare tutta la notte, con le selezioni musicali del Dj Mattia Sincero.

In definitiva, avrete visto anche voi, i numeri ci sono tutti per fare di questo Capodanno 2019, un Capodanno indimenticabile.

Basterà uscire fuori dai luoghi comuni.

Per info e prenotazioni:

Donnadriana 328 4045943

Luca 333 334 4823

Masseria Appidè 0836.427969//wwww.appidè.it