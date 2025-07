Festa della Trippa a Specchia Gallone, Una notte di gusto e tradizione nel cuore del Salento

L’estate salentina si accende di gusto, musica e tradizione: mercoledì 7 agosto, Specchia Gallone si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare un evento che unisce sapori autentici, musica dal vivo e l’inconfondibile calore dell’ospitalità del Sud. Nel cuore di questo affascinante borgo, a pochi chilometri da Otranto, andrà in scena la festa della trippa, una serata tutta da vivere, perfetta per chi vuole immergersi nell’anima più vera del Salento.

L’estate nel Salento ha il sapore della tradizione, il profumo della cucina autentica e il ritmo travolgente della musica dal vivo. Tutti ingredienti dell’ appuntamento organizzato con passione e cura dal Comitato Feste di Specchia Gallone, per valorizzare le tradizioni locali e offrire a residenti, turisti e visitatori un’esperienza che profuma di casa e cultura.

Quando la trippa diventa regina dell’estate salentina

La protagonista assoluta sarà la trippa, piatto storico della cucina italiana, preparato secondo antiche ricette tramandate di generazione in generazione. Il menù della serata includerà anche altre specialità salentine e piatti della tradizione, accompagnati da un buon bicchiere di birra artigianale prodotta localmente.

Un’occasione perfetta per riscoprire i sapori autentici del Salento gastronomico, in un contesto dove ogni portata racconta una storia fatta di cultura contadina, semplicità e convivialità.

Musica dal vivo con i Popolo Nomade

A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà l’atteso concerto dei Popolo Nomade, gruppo molto amato che porterà sul palco l’energia della musica dal vivo con un repertorio capace di unire generazioni diverse.

La musica sarà il filo conduttore che accompagnerà ogni momento della festa, creando un’atmosfera che durerà fino a tarda notte.

Partecipare alla Festa della Trippa significa immergersi in un’atmosfera unica, dove cultura, gastronomia e tradizione salentina si intrecciano per offrire una serata autentica, lontana dai circuiti turistici più affollati, ma ricca di emozioni vere.

Un appuntamento da segnare in agenda

La Festa della Trippa a Specchia Gallone è uno di quegli eventi capaci di raccontare il territorio attraverso il cibo, la musica e la partecipazione della comunità. È pensata per chi cerca cosa fare nel Salento ad agosto, per chi ama le feste popolari e per chi desidera vivere l’estate in modo genuino, tra sapori e relazioni autentiche.

Segna la data: mercoledì 7 agosto 2025. Il cuore della festa sarà Largo Sant’Anna, all’ombra della bellissima chiesetta nota per i suoi affreschi.

L’ingresso è libero, il programma ricco, l’atmosfera garantita.