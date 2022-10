A Ortelle torna la festa di San Vito, una delle fiere più grandi del Sud Salento

La tradizione della carne di maiale si ripresenta ad Ortelle nella festa patronale di San Vito, il giovane martire cristiano al quale è rivolta una devozione molto diffusa. Da tutte le parti della provincia, e anche da oltre confine, migliaia di persone si riversano nella piccola cittadina dell’hinterland castrense per vivere una domenica a contatto con la natura e le tradizioni locali.

Sono state quattro le giornate di festa, si è partiti giovedì scorso e si è chiuso oggi, come sempre nella quarta domenica di ottobre. Un’occasione per chiudere perentoriamente la bella stagione, in attesa di salutarla nuovamente nella prossima primavera con l’apertura ufficiale delle feste salentine a Diso nella famosa Festa dei Santi apostoli Filippo e Giacomo, il primo di maggio.