A Sanarica il concerto di Riccardo Fogli che omaggia i Pooh

Un’icona della musica nazionale, uno dei fondatori dei Pooh, autore di decine di brani di successo. Parliamo di Riccardo Fogli che, venerdì sera, ha incontrato il numeroso pubblico salentino a Sanarica nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie, patrona della piccola cittadina del sud Salento.

Due ore di musica, partendo dai più grandi successi come Storie di tutti i giorni, Che ne sai, Piccola Katy per poi arrivare ad un omaggio ai suoi ‘fratelli’ Pooh e al ricordo commosso di Stefano D’Orazio storico batterista del gruppo che Fogli lasciò nel 1973 per intraprendere la carriera di solista.

Per Sanarica è stato un importante ritorno alla normalità dopo che per due anni la festa patronale non si era celebrata a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Tanta gente, ma non quella dei tempi migliori.

Di certo, la piazza incorniciata dalle splendide luminarie ha risposto alla grande al concerto di Riccardo Fogli, con tante famiglie e anche giovani arrivati da tutta la provincia.