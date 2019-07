Festa del mandorlo a Specchia: storia, leggenda e ‘dolcezza’ in un evento dedicato a Lucrezia Amendolara

Pochi giorni d’attesa e poi la bellissima Piazza del Popolo di Specchia, borgo tra i più belli e più esclusivi d’Italia, si animerà con la quarta “Festa del Mandorlo“, evento organizzato dal locale Circolo Cittadino.

Basta aspettare domenica 14 luglio e poi lo spettacolo avrà inizio. Tante le occasioni in cui sarà chiamata ed evocata Lucrezia Amendolara, la fondatrice del paese creato, secondo il mito, nel lontano 12 agosto del 54 a.C su mandato del nonno Marco Licinio Crasso, triumviro di Roma insieme con Cesare e Pompeo.

Voce narrante lo storico Antonio Penna che ha dedicato un libro – pubblicato dalla casa editrice Libellula – alla matrona romana che ha fondato Specchia.

Il programma prenderà il via alle 18.30 con gli intrattenimenti a cura dell’associazione “Bim Bum Bam”. Successivamente, in primissima serata, si esibiranno le ballerine della scuola di ballo “Kitri Ballet” di Alessano con le loro attese “Danze Romane”.

Alle 20.45 da Palazzo Colizzi partirà il corteo storico di epoca romana costituito dal nonno di Lucrezia Crasso, dalle ancelle, dai gladiatori Romani e dalla Matrona Lucrezia insieme a Spartaco. Si percorrerà tutta Via Umberto I per raggiungere Piazza del Popolo, dove Lucrezia e Spartaco saliranno a Palazzo Risolo per una rappresentazione storica.

In chiusura, spazio al gruppo di pizzica “Ionica Aranea” con quel ritmo incalzante che tanto si è identificato con il nostro territorio.

Durante l’evento, grazie ai pasticceri locali, sarà possibile assaggiare ogni tipo di dolce a base di pasta di mandorla. Da non tralasciare nemmeno per sbaglio la tanto amata “cupeta”, un dolce fatto di mandorle croccanti e tipico delle feste salentine e di cui sarà possibile vedere anche alla preparazione.

In occasione dell’evento ci sarà la possibilità di assaggiare il dolce a sorpresa “La delizia di Lucrezia”. La sua ricetta è nascosta nel libro di Antonio Penna.