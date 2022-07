A Martignano si festeggia San Pantaleone. C’è anche la banda dei Carabinieri

Tra sacro e profano, le feste patronali nel Salento hanno conquistato anche i turisti incuriositi non solo dalle celebrazioni religione in onore di un santo protettore, con le processioni per le stradine con il nugolo di fedeli che segue con rispetto la statua tra una preghiera e una chiacchera, ma anche dal modo in cui una città si anima e colora. Le luci sfavillanti delle luminarie, le bancarelle, il luna-park e la banda. D’estate non c’è giorno in cui non vada in scena un appuntamento con la fede e la tradizione. A Martignano, la celebrazione della Santa Messa, presieduta dall’amministratore Parrocchiale Don Paolo Russo, ha dato il via alla novena, i nove giorni di devozione e preghiere che preparano alla festa in onore di San Pantaleone, medico e martire.

Il programma della festa

Le date da segnare in rosso per non mancare all’appuntamento sono quelle di lunedì 25 luglio, alle 21.00, quando in piazza della Repubblica ci sarà il concerto eseguito dalla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania alla presenza anche delle più alte cariche istituzionali e militari.

Il 26 luglio, ci sarà prima la celebrazione della Santa Messa, sempre in piazza della Repubblica, presieduta dall’amministratore Parrocchiale Don Paolo Russo, poi la processione per le vie del piccolo centro della Grecìa Salentina, dove non mancheranno centinaia di fedeli e devoti al Santo orientale, medico e martire.

Chiuderanno la serata il “Concerto Musicale città di Aradeo” diretto dal Maestro Diego Gira sulla cassarmonica e lo spettacolo musicale a cura dell’associazione musicale G.Puccini con la Street Band Maisto Band.

Anzi, come tradizione impone nelle feste patronali, il primo giorno di festeggiamenti si concluderà con lo spettacolo pirotecnico

La banda sarà protagonista del 27 luglio con un concerto musicale a cura del Gran Concerto Bandistico Città di Lecce “Schipa d’Ascoli” diretta dal Maestro Prof. Paolo Addesso e del Gran Concerto Bandistico Città di Squinzano diretto dal Maestro G. Guerrieri.

Alle ore 10.30 un altro spettacolo pirotecnico. Alle ore 20.00 celebrazione della Santa Messa Solenne presieduta dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Otranto Don Giuseppe Mengoli.

Le vie del paese e piazza della Repubblica saranno addobbate con le Luminarie della premiata Ditta Santoro Antonio da Alessano.