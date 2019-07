Nel centenario della nascita di Brera e Coppi, l’Arcimatto raddoppia a Uggiano La Chiesa.

Il Festival dell’Arcimatto raddoppia; saranno due le giornate dedicate al progetto culturale nato nel 2017 a Uggiano La Chiesa per la felice intuizione del sindaco Salvatore Piconese. Oggi conferenza stampa a Palazzo Adorno a Lecce per illustrare gli eventi in programma per l’edizione 2019.

Quest’anno il Festival celebra i 100 anni dalla nascita di Gianni Brera e Fausto Coppi, ed è promosso e organizzato dal Comune di Uggiano la Chiesa, in collaborazione con la Provincia di Lecce, Puglia Promozione e il Comitato per il Centenario di Gianni Brera e Fausto Coppi, in partnership con l’Ordine dei Giornalisti di Puglia.

Per il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva il Festival dell’Arcimatto è ormai un punto di riferimento nelle politiche culturali del Salento e si afferma sempre più come evento di alta qualità.

“Nato semplicemente per omaggiare la figura di un grande giornalista, e raffinato intellettuale, come Gianni Brera, oggi il Festival è cresciuto sia dal punto di vista della partecipazione, sia sotto il profilo delle collaborazioni – ha dichiarato il sindaco di Uggiano Salvatore Piconese – e certamente costituisce un’occasione di riflessione culturale in grado di stimolare le tante vocazioni presenti, ma non sempre espresse, in periferia. Oggi siamo dinanzi ad un evento nazionale che vede il nostro piccolo comune aggregato al ciclo di eventi che in Lombardia da anni celebrano l’immensa eredità di Gianni Brera”.

Il Festival, in questa edizione, prevede due distinti appuntamenti: mercoledì 31 luglio, alle ore 17,00 la prima edizione del Giro dell’Arcimatto, gara di cross country in collaborazione con la Federazione Ciclistica di Puglia e giovedì 1 agosto, alle ore 20.30, la III edizione del Festival dell’Arcimatto (ricordo di Brera e Coppi nel centenario della nascita), presso il Castello di Casamassella (frazione di Uggiano la Chiesa).