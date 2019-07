Festival dell’Arcimatto in onore di Gianni Brera: tra letteratura e promozione territoriale

Uggiano La Chiesa è una cittadina di 4500 abitanti, nel sud-est del Salento, a pochi km da Otranto e da Santa Cesarea Terme, e dal 2017 è diventata il ritrovo per eccellenza dei “senzabrera”, così come sono stati definiti gli “orfani” di Brera da Gianni Mura, tra le più autorevoli firme del giornalismo sportivo italiano.

Autore e “padre” dell’evento è Salvatore Piconese, sindaco di Uggiano la Chiesa dal 2010 e attivo, in questi anni, nelle politiche della pace e dell’accoglienza. Da tre, insieme alla sua Amministrazione comunale, organizza il “Festival dell’Arcimatto”, una manifestazione in onore di Gianni Brera, giornalista e scrittore, scomparso nel dicembre del 1992.

Una rassegna culturale che, nella suggestiva cornice del Castello di Casamassella, in poco tempo, è diventata un “luogo di incontro” di giornalisti, scrittori, biografi e appassionati di sport e di letteratura a livello nazionale.

Sindaco, il 31 luglio e l’1 agosto ci sarà la terza edizione del Festival dell’Arcimatto, quali saranno le novità?

La manifestazione “raddoppia” e cresce. Infatti, si svolgerà in due giornate, ci saranno nuovi ospiti e nuove collaborazioni. Il 31 luglio alle ore 17.00 partirà la prima edizione del Giro dell’Arcimatto, una gara di cross country, organizzata in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana-Puglia. Poi l’1 agosto, con la collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti, Puglia Promozione, Comitato Nazionale per il Centenario Brera e Coppi e la Provincia di Lecce ci sarà, a partire dalle 20.30, la serata dedicata ai cent’anni della nascita di Gianni Brera e Fausto Coppi.

Anche quest’anno l’iniziativa è organizzata con la presenza di quattro aziende partner/sponsor legate al mondo dell’agroalimentare salentino: Menhir Salento, Tenute Lu Spada, Pastificio Del Duca e la Dolceria Alda. E ciò non è un caso, poiché Brera era anche un gourmet, un appassionato e un intenditore del “mangiar bene” e del buon vino.

Chi saranno, quindi, gli ospiti di quest’anno?

Emanuele Dotto, voce storica delle radiocronache sportive di Radio Rai da circa quarant’anni: dal Calcio minuto per minuto al Giro d’Italia; Massimiliano Castellani, scrittore e giornalista di sport e di cultura de L’Avvenire; Gino Cervi, scrittore, ha appena pubblicato il libro Alfabeto Fausto Coppi, e autore di Touring Club Italia; Tony Damascelli, giornalista e opinionista sportivo; Claudio Rinaldi, biografo di Brera e direttore della Gazzetta di Parma. Inoltre, sarà presente Mario Coppi, vicesindaco di Castellania (AL), paese che ha dato i natali al “campionissimo”, e cugino di Fausto Coppi.

Ci sarà in diretta telefonica Giovanni Lodetti, detto il “Basleta”, ex giocatore del Milan di Nereo Rocco e Campione d’Europa nel 1968 con la Nazionale italiana di calcio. Infine, saranno presenti: Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce e Luca Scandale, dirigente di Puglia Promozione.

Un festival che in poco tempo è diventato una “novità” tra le più interessanti tra gli eventi estivi salentini e pugliesi. Qual è secondo lei la chiave di questo successo?

Credo che l’investimento nelle politiche culturali e nell’innovazione porti sempre ad un risultato positivo. Ciò avviene perché si innalza il livello e la qualità del “prodotto”, che in questo caso è una manifestazione culturale. Noi siamo partiti dalla figura di Gianni Brera e dai suoi scritti, che attraversano letteratura e giornalismo, e abbiamo costruito un “modello” che tiene insieme sport, cultura e promozione del territorio. Infatti, non è un caso che da quest’anno c’è la collaborazione con Puglia Promozione, e che del Festival dell’Arcimatto si parli anche in Lombardia e in Piemonte, o che capiti, per esempio, di ricevere una telefonata da qualche firma prestigiosa del giornalismo italiano, che con curiosità e interesse, chiede informazioni sul nostro evento.

Un esempio può essere il libro a fumetti, uscito poche settimane fa, “Gianni Brera: 100 anni” e sulla striscia informativa inserita sulla copertina vi è il logo del Comune di Uggiano La Chiesa e quello del Festival dell’Arcimatto…

Sì, e ringrazio, per questo, l’autore Alessandro Colonna, giovane e lombardo, che ha chiesto il patrocinio al Comune di Uggiano La Chiesa. Ciò significa che il nostro evento, oltre ad acquisire autorevolezza e risonanza mediatica fuori dai confini regionali, è stata una scommessa che abbiamo vinto. E, oggi, rappresenta una scelta vincente, che premia il coraggio e la lungimiranza politica e culturale nell’ideazione del Festival dell’Arcimatto. La presenza, infatti, sulla copertina, del logo del Comune di Uggiano La Chiesa e del logo del Festival dell’Arcimatto, è semplicemente un’operazione culturale di promozione del territorio, o meglio di marketing territoriale, a costo zero per noi tutti…