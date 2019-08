Grande successo per Saremo Felici, il festival canoro amatoriale vi dà appuntamento al prossimo anno

Chi si aspettava di trovarsi di fronte a cantanti ‘dilettanti’ pronti ad interpretare i brani più adatti alle loro corde si sbagliava. «Saremo Felici», andato in scena a Minervino il 19 e 20 agosto, è stato molto di più di un festival canoro amatoriale, organizzato dall’omonima associazione culturale per allietare le sere d’estate. Ai piedi della chiesa di Sant’Antonio (recentemente restaurata), il direttore artistico Gigi Monteforte, affiancato da Mimmo Bevilacqua e Fernando De Giorgi, ha messo in scena un vero e proprio spettacolo che ha catturato e infiammato il pubblico presente in piazza, gremita in ogni ordine di posto.

La musica – grande protagonista sia della serata dedicata all’indimenticato Lucio Battisti, sia dell’evento conclusivo che ha decretato i vincitori – è stata il fil-rouge, il filo rosso che ha legato ospiti e concorrenti che si sono alternati sul palco, presentati da Luana Esposito con i “valletti” Antonio Marzo e Leila.

Delicato il momento di Dolores Corlianò che ha incantato con la sua arpa. Bravissimi i ballerini di ArteDanza Team che hanno commosso il pubblico con una coreografia pensata delle maestre Elena e Gabriella Esposito toccando un tema particolare e delicato come quello della violenza sulle donne e gli atleti della Asd Delfino che hanno accompagnato i brani. Meravigliosa la chitarra, anzi meravigliose le chitarre di Silvia Boccadamo, Carla Canitano e Maria Luisa Petrelli. Toccante il nuovo singolo di Leila dedicato ad una sua amica che non c’è più: Noemi Durini. Potente la voce di Mimmo Calcagnile.

A vincere alla fine è stata la musica, ma anche Ada Maggio (per i grandi) e Aurora Santo (per i piccoli). Premio critica a Domenico Carrapa. La borsa di studio offerta dall’Accademia del Salento di Toni Frassanito è andata a Aurora Serra e Martina Greco. Premio speciale, poi, a Mario, un grande uomo di Minervino di Lecce.

Un importante riconoscimento anche a noi di Leccenews24, con una targa consegnata alla nostra giornalista Marianna Merola.

Incassato il successo, per certi versi inaspettato, dell’evento che è possibile rivedere a questo link grazie alla diretta di Davide Tommasi, Saremo Felici vi dà appuntamento al prossimo anno. E per chi non vuole aspettare l’estate Gigi Monteforte ha in programma altri eventi, tutti a suon di musica.