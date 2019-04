XX Festival del Cinema Europeo, si comincia: tutto pronto per una settimana all’insegna dell’arte

L’inizio è davvero vicino. Lunedì ci sarà la prima serata, quella di inaugurazione, del Festival del Cinema Europeo e sarà ospite la stella italiana Stefania Sandrelli.

Un programma già definito che vede molti ospiti accanto alla madrina dell’evento, come Nino Frassica, Stefano Accorsi, Paola Minaccioni, Alessandro Siani e molti altri.

A dare il lancio di questa edizione 2019 sono stati i fratelli La Monica, il professor Luca Bandirali e l’Assessore Regionale Loredana Capone nella conferenza stampa di questa mattina, alle Manifatture Knoss. Un’edizione che si prevede essere molto densa e ricca di appuntamenti e che saprà certamente soddisfare anche i critici più esigenti.

L’attenzione è tutta per l’arte audiovisiva in un’epoca di cambiamento. Sono sempre più gli esercenti in fallimento a causa del nuovo ‘demonio’ del digitale. Ed è qui che si inserisce l’impegno congiunto della Regione, degli organizzatori del festival e dell’Apulia Film Commision che credono nel “cinema aggregante”, come racconta l’assessore al turismo e alla cultura nel suo discorso conclusivo.

Tra gli altri appuntamenti, ci sarà spazio anche al genio di Walter Chiari, grazie a Tatti Sanguineti e al suo rapporto, forse poco noto, con la Puglia, nell’appuntamento di mercoledì 10. Sanguineti, noto critico cinematografico, racconta aneddoti e curiosità sulla vita dell’attore, nonché suo grande amico.

Un appuntamento diventato annuale e sempre più sentito sul territorio. Il Festival è stato ed è ancora il modo di portare la Puglia dai registi e di portare i registi in Puglia, creando un connubio perfetto tra cultura e territorio. A testimoniare la crescente attenzione da parte del tessuto sociale locale, numerose possibilità di seguire la rassegna. Per l’occasione, ci saranno linee di bus sulle due direttrici principali, Gallipoli e Maglie, fa sapere Alberto la Monica, per permettere anche a chi viene dal resto della provincia partecipare agli eventi.

Un occhio di riguardo anche agli studenti dell’Unisalento, i primi 300 avranno un biglietto omaggio, e ai giovani che avranno la possibilità di comprare 10 ingressi a 20 euro.

E nell’attesa delle proiezioni che andranno avanti fino al 13 aprile, tuti gli aventi di preapertura del festival, della sezione “Aspettando il festival”.