XX Festival del Cinema Europeo, il programma dell’edizione 2019

Si riparte ancora una volta. Il Festival del cinema europeo, giunto ormai alla sua ventesima edizione, viene lanciato ufficialmente nella conferenza stampa che si è svolta presso la sala “Giuseppe Bertolucci” del Cineporto di Lecce. Sin dall’anno scorso, il festival è dedicato a Cristina Soldano, direttore artistico dagli esordi della prima edizione alla data della sua scomparsa, nel 2017.

A fare le presentazioni ufficiali è il direttore Alberto La Monica, con un programma che prevede sei giornate dedicate al cinema e che inaugura la rete di festival pugliesi e non solo. Il Multisala Massimo, anche quest’anno, ospiterà le proiezioni dall’8 al 13 aprile.

Presenti alla conferenza anche Loredana Capone, assessore Industrie Turistiche e Culturali della Regione Puglia, Simonetta Dellomonaco, presidente di Apulia Film Commission, e Luigi La Monica, direttore concorso “Puglia Show”. Un inizio promettente per un festival che sta attirando la giusta attenzione sul capoluogo salentino e che rientra in un quadro di politica culturale in perfetto connubio con una crescita economica.

“Cultura e cinema rappresentano un binomio di attrazione importante per i nostri territori – interviene l’assessore della Regione – perché tutte le attività, da quelle commerciali a quelle artigianali, che abitano la città di Lecce, da questo festival devono trarne il massimo beneficio. Tanto più la città, infatti, entra nel festival tanto più riusciremo a fare marketing del territorio, a muovere nuova economia”.

Un quadro di politica culturale che punta alla promozione del territorio pugliese non solo come insieme di luoghi ma anche come meta culturale viva e attiva. “Perché la Puglia è anche e soprattutto questo, una terra che accoglie artisti internazionali e poi riesce non solo a farsi amare e rispettare ma anche a lavorarci insieme”.

Una serie di scelte che convincono le produzioni cinematografiche che “sempre di più scelgono di venire a girare in Puglia con l’obbligo di assumere il personale pugliese”, aggiunge Simonetta Dellomonaco. “Questo fa in modo che tutta la filiera produttiva della regione stia procurando un aumento delle professionalità e maestranze, l’Apulia Film Commission sta crescendo insieme al territorio. Il Festival del Cinema Europeo non è soltanto un bellissimo momento di crescita culturale per il territorio, ma anche di opportunità di aumentare l’indotto”.

La prima novità, “Aspettando il festival”

Quest’anno la rassegna si arricchisce di una sezione di apertura che anticipa l’inizio vero e proprio del festival. Si parte il 6 aprile, con una serata che prende in prestito il film di apertura della scorsa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il classico muto del 1920 di Paul Wegener “Il Golem – Come venne al mondo”, per l’occasione restaurato.

Dopo il classico del cinema muto, è il momento di “Taranta Jazz Night”, l’ultimo lavoro del Maestro Cesare Dell’Anna, in anteprima nazionale.

Per la vigilia del festival, invece, il 7 aprile, il Teatro Apollo risuonerà con il concerto “Nino Rota. Musica per il cinema”, prodotto dall’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, Oles, per il quarantesimo anniversario della scomparsa del compositore pugliese.

A chiudere la serie di eventi in attesa del festival, un ciclo di appuntamenti, “Cinema a cena” ogni giovedì che parte il 14 marzo, fino al 4 aprile, nato dalla collaborazione con Liberima all’Ombra del Barocco.

Salgono a 12 i film in corsa per il premio “Ulivo d’oro”

A inaugurare le danze è Stefania Sandrelli a cui è dedicata la serata di apertura del festival, l’8 aprile, con un omaggio alla sua carriera, una rassegna di alcuni dei più importanti film che la vedono nel cast.

Dopo la serata di apertura, l’8 aprile, con Stefania Sandrelli a fare da madrina, il festival entra nel vivo. Fino alla scorsa edizione, erano 10 i film in gara che si contendevano l’Ulivo d’oro, ma quest’anno saranno 12, selezionati da Alberto e Luigi La Monica. A comporre la Giuria del Concorso lungometraggi “Ulivo d’Oro”, presieduta da Marco Müller, saranno Guillame Calop, Pippo Mezzapesa, Ana Urushadze e Olena Yershova.

Il festival vede la collaborazione di Rai Cinema Channel, Centro Nazionale del Cortometraggio, Augustus Color, Passo Uno, futuroRemoto Gioielli, Cinecittà News, Cineuropa e FRED Film Radio.