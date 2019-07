Festival della Comunità a Melpignano, al via la rassegna“Racconti d’autore”. La musica che racconta la musica

Saranno mesi all’insegna della musica e della narrazione, per un programma ricco e pieno di sorprese. La Comunità Cooperativa di Melpignano dedicherà i mesi di luglio e agosto alla narrazione musicale con il Festival della Comunità e la rassegna musicale “Racconti d’Autore”. Una serie di eventi che porta la grande musica italiana ed internazionale attraverso le note di artisti locali. Sarà Massimo Donno ad essere il curatore e direttore artistico della rassegna dal programma che si preannuncia molto fitto.

Il programma

Si comincia il 9 luglio con un concerto strumentale della flautista Giorgia Santoro e si prosegue il 16 luglio, con la seconda serata che propone la musica leggera di Michele Cortesa, il racconto delle canzoni di Lucio Battisti. Tanti sono poi gli spettacoli a seguire che portano sul palco classici della musica italiana e poesia, da Lucio Dalla a Fabrizio De André, passando per la tradizione musicale di “Un viaggio nelle terre siciliane” di Giulia Puretti e Marco Bartolo alla musica di Mina, fino ad arrivare in California sulle note di Tom Waits. La rassegna musicale si chiuderà il 27 agosto con un concerto strumentare e vocale del musicista Andrea Rossetti e della cantante Sofia Rollo , in memoria di Nina Simone.

Non solo musica

Accanto agli eventi musicali a pagamento ci saranno, poi, tre eventi teatrali per bambini . Il primo appuntamento è il 29 luglio con lo spettacolo “Peppino e Il tesoro dei briganti”, scritto da Giuseppe Ciciriello, per poi passare a “Paloma” il 4 agosto, interpretato da Michela Marrazzi . Si chiude il 18 agosto con lo spettacolo “Bertuccia all’ infermo” , interpretato e scritto da Fabrizio Pugliese.

Tutti gli eventi della rassegna musicale si svolgeranno all’ interno del Parco della Pace a partire dalle 21:30 , nei pressi del Caffe del Parco, a Melpignano , al costo di 7 euro.