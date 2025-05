Profumo di futuro e tradizione: a Minervindo di Lecce torna la Fiera di Maggio

A Santa Croce, a Minervino di Lecce, il tempo sembrava essersi fermato, come in attesa. Ma ora, sabato 3 e domenica 4 maggio, all’ombra della bellissima chiesa torna la Fiera di Maggio. Borghi divini, tra fiabe, Santi e megaliti: è questo il titolo dell’evento firmato da Ri-generazione, un gruppo di giovani che non si sono limitati a sognare il cambiamento, ma lo hanno costruito, passo dopo passo. Il gruppo, con il sostegno del Comune di Minervino di Lecce, ha raccolto i frammenti della memoria e li ha intrecciati con l’entusiasmo del presente, dimostrando che le tradizioni non sono polvere da spolverare una volta all’anno, ma radici da cui far germogliare il futuro.

Dietro a questo evento, c’è un gruppo di giovani che ha scelto di restare, di credere, di costruire. Con passione, con dedizione, con quel pizzico di ostinazione che serve per far tornare a fiorire ciò che sembrava perduto. “Le tradizioni non sono nostalgia, ma futuro. E con passione, entusiasmo e un pizzico di ostinazione, abbiamo rimesso in moto la magia” – dicono. E in questa frase c’è tutto. C’è il desiderio di non dimenticare. C’è il coraggio di reinventare. C’è la voglia di restituire un’identità che sembrava persa.

Il programma dell’evento è un invito aperto a tutti i sensi: il sabato sera sarà un’esplosione di sapori con lo street food, colori con il mercato contadino e suoni con il concerto dei Taranta Project, che porteranno il ritmo della pizzica a danzare sotto le stelle. La domenica, invece, sarà dedicata alla lentezza e alla memoria: lo scambio di talee, i giochi di una volta, i picnic tra i pini… ogni dettaglio richiama l’infanzia, la semplicità, la gioia delle piccole cose condivise.

Ma più di tutto, la Fiera di Maggio sarà un ritorno dell’anima. Perché un paese non è fatto solo di pietre e strade, ma di occhi che si riconoscono, di mani che si stringono, di storie che si intrecciano. In un’epoca in cui tutto corre, scegliere di fermarsi per riscoprire le radici è un atto rivoluzionario. E Ri-generazione Minervino lo ha fatto, con coraggio e cuore.

L’invito è a Largo Santa Croce. Perché la vera festa non è fatta solo di eventi, ma di appartenenza.