“Frammenti di storia”, a Lecce la mostra che ripercorre le impronte della Polizia Scientifica

L’incantevole ex Convitto Palmieri, in piazzetta Carducci, farà da cornice alla mostra fotografica «Frammenti di Storia. L’Italia attraverso le immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica». Il viaggio, che segue le impronte della Polizia Scientifica, sarà inaugurato domani, 23 gennaio.

Un secolo di storie, come spiegato dal Questore di Lecce Leopoldo Laricchia nella brochure: «Dalla ronda dei carcerati, celebre dipinto di Vincent Van Gogh, alla moderna Polizia Scientifica. Dall’intuizione di far sfilare, davanti ai poliziotti, i carcerati per ore ed ore, in un tempo in cui la fotografia non era una tecnologia di uso comune, perché ogni “sbirro” ricordasse le fattezze fisiche di criminali, che da lì a poco sarebbero stati scarcerati e quindi fosse in grado di controllarne i movimenti ed individuarli in caso di commissione di altri reati, alla dotazione degli strumenti tecnologici più avanzati che coniugano, ormai in modo indissolubile, da oltre un secolo, la Polizia alla Scienza. La scienza. Non l’opinione, il pregiudizio o il teorema».

Una carrellata di racconti delle “notizie” con un capitolo dedicato anche al Salento: dagli episodi di criminalità organizzata come l’omicidio del boss Salvatore Padovano, per mano della Sacra Corona Unita nel 2008, agli eventi di pubblico soccorso come l’incidente di un aereo ultraleggero precipitato nel 2010 nelle campagne della periferia di Lecce. Senza dimenticare i grandi eventi di ordine e sicurezza pubblica come le due visite, a distanza di 10 anni l’una dall’altra, di Papa Benedetto XVI a Santa Maria di Leuca nel 2008 e di Papa Francesco ad Alessano nel 2018.

Saranno presenti anche due mezzi specializzati della polizia scientifica: il “Full Back” con tutte le attrezzature di ultima generazione necessarie per il sopralluogo ed il “Moving Lab” che è un laboratorio mobile della Polizia Scientifica attrezzato anche per il foto-segnalamento e il riconoscimento facciale.

Inaugurazione dedicata a Gaetano Fuso

All’inaugurazione della mostra, visitabile presso il Colonnato del Chiostro dello Scarambone sarà presente il Direttore del Servizio Centrale di Polizia Scientifica, Fausto Lamparelli. Piero Grima, medico e scrittore e Giuseppe Pascali, scrittore e giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno” racconteranno, invece, della loro esperienza professionale nell’ambiente del “romanzo poliziesco”.

L’evento, introdotto dal Questore di Lecce, Leopoldo Laricchia, sarà dedicato a Gaetano Fuso, Assistente Capo della Polizia di Stato che, prima di essere colpito da una grave malattia invalidante, era in servizio presso il Posto di Foto-segnalamento del Commissariato di Galatina. Nonostante tutto, con il prezioso aiuto di sua moglie Giorgia, ha ideato due progetti di solidarietà, sostenuti dalla Polizia di Stato, che consentono ai disabili gravi di andare in spiaggia e di fare una gita in camper.

Quando visitarla

Sarà possibile visitare la mostra fino al 25 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.