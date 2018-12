Da “Portobello” a Uggiano la Chiesa, il piccolo “ornitologo” Barberini incontrerà gli studenti e accenderà la pamparrina di Santa Lucia

Francesco Barberini, classe 2007, ha già le idee chiare su cosa vorrà fare da grande. A chi glielo domanda risponde senza esitazioni: l’ornitologo, con specializzazione in avifauna preistorica.

In realtà “esperto” lo è già. Ad appena undici anni, ha già mostrato in diverse occasioni di avere una conoscenza per il mondo dei volatili che farebbe invidia a chiunque. È ospite di numerose conferenze e ha scritto a nove anni, con il patrocinio del Wwf, un libro indirizzato a bambini e ragazzi, ma che può essere d’aiuto anche per gli adulti che si vogliono avvicinare a questi animali.

Il piccolo aspirante ornitologo – protagonista anche della prima puntata di «Portobello», la trasmissione condotta da Antonella Clerici, in onda su Rai Uno – farà tappa in Salento.

A Uggiano La Chiesa, per la precisione, dove salirà in cattedra per parlare agli studenti della scuola primaria e secondaria. Barberini, infatti, terrà due lezioni sul mondo degli uccelli. L’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è per il 14 dicembre, dalle ore 9.00, presso l’Auditorium della scuola.

L’incontro è stato fortemente voluto dal Comune di Uggiano La Chiesa, guidato dal primo cittadino Salvatore Piconese, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo.

Chi è Francesco Barberini

Ad appena 11 anni, ha un curriculum di tutto rispetto: ha ricevuto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica italiana” per meriti scientifici e divulgativi. Da quando era ‘piccolo’ realizza documentari sui parchi e oasi per varie istituzioni, associazioni culturali e ambientaliste, tra cui WWF e LIPU.

A 9 anni ha pubblicato “Il mio primo grande libro sugli uccelli”, ha realizzato video di viaggi all’estero per il birdwatching, ricevendo apprezzamenti delle ambasciate del Canada e del Portogallo. Attualmente è testimonial della Swarovski Optik Italia, scrive su riviste specializzate e partecipa a incontri pubblici dedicati al mondo degli uccelli.

I festeggiamenti in onore di Santa Lucia

Il baby-ornitologo avrà anche un altro compito. Il 13 dicembre Francesco, insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi, accenderà la tradizionale “Pamparrina” (falò) allestita dal Comune e dal Comitato cittadino presso la zona del Mercato Coperto.