Tricase ricorda Fabrizio Aspromonte, al Mamma Li Turchi una festa per aiutare i bambini che soffrono

È passato poco più di un anno e mezzo ma dimenticare Fabrizio è impossibile. Tutti coloro che gli hanno voluto bene non perdono occasione per fare sentire la sua presenza in tante iniziative che hanno un unico comune denominatore: l’amore per la vita.

E così questa sera al Mamma Li Turchi di Tricase Porto si organizza un evento all’insegna del sorriso, un sorriso grande e aperto al mondo come quello del giovane professore di Tricase che insegnava in un istituto alberghiero di Rimini e che perse la vita a seguito di un drammatico incidente sulla neve il 23 gennaio del 2018.

‘Insieme per Fabrizio’ al Mamma Li Turchi di Tricase Porto

‘Insieme per Fabrizio’, questo il titolo della serata il cui incasso sarà totalmente devoluto in beneficienza.

Fabrizio Aspromonte era un inguaribile ottimista che non smetteva mai di guardarsi intorno e di posare il suo sguardo curioso soprattutto su chi aveva più bisogno. Per questo la sua città ha pensato nel tempo di dedicargli un premio speciale che porta il suo nome, un riconoscimento che andrà ogni anno a chi con il suo impegno sociale o con il suo talento ha dato lustro a Tricase.

Stasera in nome di Fabrizio si raccoglieranno fondi per la realizzazione di una “Rock Room”, una Stanza Musicale in Ospedale dedicata agli adolescenti e giovanissimi che affrontano cure oncologiche.

Anche questo un vero e proprio inno alla vita, perché questo avrebbe fatto Fabrizio.

Parteciperanno all’evento: Frank dj Riezzo, Marcello Melica, Steven The Prince, Giuseppe Scarlino, Elvix dj, Julian Mc Cain, Diego Rivera, Marco Abati, Sandro Cosi,Gianty, Andrew the Voice e Gianfranco Frakatame.