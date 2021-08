Ha preso il via il Kascignana Music Fest, appuntamento oggi con l’esibizione di Giorgio Canali & Rossofuoco

Dopo l’apertura ieri sera con l’esibizione di BandAdriatica, al via martedì 10 agosto al secondo appuntamento della rassegna culturale Kascignana Music Fest, organizzata dalla cooperativa sociale Arci Lecce e dall’Amministrazione Comunale di Castrignano de’ Greci.

Alle 19.00 di oggi, sempre presso il Palazzo Baronale De Gualtieris di Castrignano de’ Greci, si torna a parlare di migrazioni, diritti civili e cultura. Dopo l’esibizione di breakdance a cura degli ospiti del progetto Sai Msna (minori stranieri non accompagnati) di San Pietro Vernotico, coordinati dal maestro Francesco Argentina, prenderà inizio il dibattito dal titolo “Buone prassi, sfide e metodologie di lavoro nel Sai: operatori dell’accoglienza a confronto”.

Oltre alle operatrici e agli operatori della rete Sai del territorio saranno anche presenti Eliana Augusti, presidente del Corso di laurea magistrale “Governance euromediterranea delle politiche migratorie” di Unisalento e Virginia Costa, in collegamento online, direttore del servizio centrale Sai. Tra gli argomenti della serata quello relativo alla crescita del debito che incombe sui migranti dopo le pericolose traversate in mare dalle rive balcaniche o da quelle mediterranee. A parlarne, infatti, anche Leonardo Palmisano, saggista e ricercatore, esperto di tematiche legate allo sfruttamento dei migranti, come il business dei “viaggi della speranza” e il fenomeno del caporalato.

Il concerto di Giorgio Canali

Al termine dell’incontro il concerto di Giorgio Canali e del suo gruppo Rossofuoco. Il chitarrista e cantautore è uno dei nomi più noti del panorama alternative rock italiano. Canali, che è anche ingegnere del suono e produttore, ha alle spalle collaborazioni in ambienti punk rock come quella con i Cccp e con le sue successive formazioni Csi (che ha contribuito a fondare) e Pgr. Ha prestato il suo talento anche in altre celebri band come Litfiba e Pfm. Ha poi realizzato la colonna sonora del film “Guardami” di Davide Ferrario e prodotto il famoso album omonimo della band Verdena.

La mostra fotografica

Anche per questa seconda giornata di eventi ci sarà la possibilità di visitare la mostra fotografica “Storie di ordinari successi” a cura di Alessandro Fiore. Il percorso espositivo presso il Palazzo Baronale, sarà aperto dalle 18 alle 23. Passo dopo passo, la mostra accompagnerà i visitatori ad approfondire alcuni temi politici e sociali dei Paesi di origine dei rifugiati e delle rifugiate e poi, attraverso immagini suggestive e il racconto dei protagonisti, alla scoperta di un riscatto fatto di lavoro e dignità. E di speranza.

Tutte le attività e gli eventi del festival si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Sono già disponibili la prenotazione e l’acquisto delle prevendite.

A chi rivolgersi

Per prenotazioni ai tre convegni in programma, ci si potrà rivolgere all’indirizzo: eventi@arcilecce.com.

Per le prenotazioni ai concerti gratuiti, si potrà utilizzare il numero Whatsapp: 327 7678274.