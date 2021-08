Prosegue il Kascignana Music Fest, questa sera sul palco di Castrignano de’ Greci i Marlene Kuntz

Si svolgerà questa sera, giovedì 12 agosto, il quarto appuntamento della rassegna culturale Kascignana music fest, organizzata dalla cooperativa sociale Arci Lecce e dall’amministrazione di Castrignano de’ Greci. Dopo i successi delle serate precedenti, tra seminari e live, l’iniziativa prosegue.

Nel corso della rassegna, oggi, si svolgerà uno dei concerti più attesi dell’estate salentina, con una delle band più note nel mondo dell’alternative rock. A partire dalle ore 22.00, infatti, saliranno sul palco dei Giardini Unicef Alan Kurdi di Castrignano de’ Greci i Marlene Kuntz.

I Marlene Kuntz

Fondato nel 1989 nella provincia di Cuneo, il gruppo musicale (e il suo noto frontman Cristiano Godano) ha in più occasioni affiancato battaglie per i diritti civili su tematiche attuali e delicate. Tra i numerosi esempi la scelta di devolvere il ricavato della cover di “Bella ciao” (in occasione della Festa della Liberazione del 2019) all’associazione “È stato il vento-Artisti per Riace”, a sostegno del progetto di accoglienza dei migranti calabrese in un momento storico controverso, nel quale la gestione fu strumentalizzata con obiettivi marcatamente politici.

“Ho ucciso paranoia”, “Ape Regina” fino alla famosa “Nuotando nell’aria” o alla cover di “Impressioni di settembre”. E poi ancora “La canzone che scrivo per te”, partorita ormai venti anni fa assieme a Skin degli Skunk Anansie: sono soltanto alcuni dei brani del repertorio dei Marlene kuntz che nella serata di giovedì risuoneranno dal palco.

L’intero programma si potrà seguire sulla pagina facebook della manifestazione.

Tutte le attività e gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Sono già disponibili la prenotazione e l’acquisto delle prevendite.

I posti sono limitati e i biglietti acquistabili anche sulla piattaforma www.dice.fm.