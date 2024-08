A Leverano “civuoleunPAESE”, festa di Musica e Cose Belle dal 10 al 12 agosto

A Leverano il festival “CivuoleunPAESE”(CVUP), una kermesse di musica e spettacolo con tante band in concerto, occasione di incontri e formazione, festa e tanto altro ancora, a partire dal 10 e fino al 12 agosto nella sua ottava edizione, ospitato nel chiostro del convento S. Maria delle Grazie.

CivuoleunPAESE nato nel 2015 prende il nome da “La Luna e i Falò” di Cesare Pavese. Caratteristica del festival, è la volontà di far rivivere e di re-inventare luoghi pubblici e privati del comune di Leverano, solitamente dediti ad altri usi. Si tratta di un modo per raccontare come l’arte e la musica abbiano il fondamentale compito di rendere diversa la realtà con fantasia e creatività.

Il tema di quest’anno è rappresentato dall’hashtag #Lookatthestars. Partendo dall’avvio dalla notte delle stelle, il tema è un invito a sognare in grande, ad appassionarsi, ad emozionarsi a staccarsi dalle piccole cose che riempiono le nostre giornate e, ogni tanto, fermarsi a guardare il cielo, o sentire musica nuova e scoprire e scoprirsi in questo modo unico.

All’evento parteciperanno dieci band tra cui Bluesex – Mazzariello -Irbis – Inude DjSet, Malamore – Voina – Stunt Pilots e poi ancora, Rbsn – Peter White e Sarafine ultima vincitrice di X Factor, che chiuderà la tre giorni.

CivuolunPAESE2024, però, non è solo la tre giorni ma un intero programma annuale, che comprende anche formazione aperta a tutti sull’organizzazione di eventi e MusicTales, un format di musica live e interviste dedicato a progetti emergenti e pubblicato sotto forma di Podcast.

Online anche un podcast sulla sua storia e i suoi retroscena dove per l’occasione il convento S Maria delle Grazie sarà adibito a tema dall’idea di tre creativi artisti leveranesi, Stefano Bergamo, Paola Tundo ed Enrica Ciurli, che trasformeranno il chiostro in un’isola nel cielo stellato. A seguire il tema, infine, anche una postazione di osservazione per astrofili fuori dall’area concerti.