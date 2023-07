“Beato lui”, il nuovo libro di Buttafuoco a Otranto

“Beato lui” è il titolo dell’ultimo libro di Pietrangelo Buttafuoco, la cui presentazione è in programma ad Otranto il prossimo 23 luglio.

Lo scrittore, saggista e autore teatrale propone un panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi, dialogando con Luca Delle Canne del circolo L’Araba Fenice, in collaborazione con il Comune di Otranto, che ha inserito la manifestazione all’interno degli eventi culturali otrantini della stagione estiva.

Pietrangelo Buttafuoco, uomo di teatro, mette in scena in nove capitoli l’ultima grande maschera italiana, il personaggio-Cavaliere che ha saputo farsi letteratura. «Come il duca Valentino, come Cagliostro e come Giuseppe Garibaldi – tutti uomini totali e arcitaliani, sepolti tutti sotto montagne di bibliografie e leggende – egli è persona che diventa personaggio e però solo lui s’impone ai posteri con un sovrappiù di fantasia».

“Beato lui” che resta nella storia quando i comprimari delle sue quattro stagioni e le comparse che vi si succedettero brillando di gloria fatuissima, sono già macinati nell’oblio di questa “pur periferica e infinitamente piccola Italia”.

“L’Araba Fenice – Circolo Culturale” è un sodalizio con sede a Lecce i cui appartenenti si propongono di “produrre” cultura; quella cultura da molti considerata defunta o improduttiva, ma che invece rappresenta il più autentico mezzo di autodeterminazione dell’individuo.

Il circolo si pone in contrapposizione totale all’imperversante “politicamente corretto, al nuovo pensiero unico, alla cancel culture. “Negli Stati Uniti, lo studio dei Classici viene messo da parte con un colpo di spugna nelle migliori università e la Walt Disney dichiara che Biancaneve, in versione aggiornata, verrà privata dei sette nani, contro le discriminazioni…Ecco, noi siamo acerrimi nemici di questo tipo di pensiero che sta inesorabilmente pervadendo anche la nostra società”, spiega Luca Delle Canne, uno dei fondatori del Circolo, che condurrà la serata con Pietrangelo Buttafuoco.

L’evento di scena domenica 23 luglio 2023 sul Lungomare degli Eroi, sarà aperto dal saluto del Sen. Avv. Francesco Bruni, Sindaco di Otranto.

Start alle ore 21, ingresso libero.