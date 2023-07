“MaMa non MaMa”: lo spettacolo teatrale per raccontare la maternità senza finzioni

Torna a grande richiesta, dopo il clamoroso successo delle due precedenti rappresentazioni, lo spettacolo teatrale “MaMa Non MaMa”, scritto dalla giornalista Veronica Valente, con la regia di Guido Scopece, e anche stavolta sarà ospitato dalla Masseria Li Pampuli, strada comunale extraurbana di Brindisi, a Carmiano (Lecce).

L’evento si terrà mercoledì 2 agosto, alle ore 20, e sarà itinerante: nove tappe all’interno della storica tenuta, con nove donne diverse che racconteranno la loro storia. A interpretarle saranno (in ordine alfabetico): Sabina De Giorgi, con “Dieci buone ragioni per non diventare madre”; Silvia Doria, con “Quante buscie se cuntanu sulla maternità”; Beppe Fusillo, con “I love shopping”; Simona Latronico, con “La terapia dell’oblio”; Giuliana Paciolla, con “Una madre superiore”; Vanessa Pareo, con “Mamma acrobata”; Agnese Perrone, con “Sopra ogni ragionevole dubbio”; Mariaelena Spennato, con “L’equazione della felicità”; Lucia Vantaggiato, con “Le trecce dell’amore”.

Obiettivo dell’opera è dissacrare la maternità, ripulendola da falsi miti, ma soprattutto di dare voce a chi, sentendosi fuori dal coro, si ritrova a vivere nel silenzio e nella menzogna, per timore che, confessando i propri limiti, possa essere etichettata come una matrigna o, per paura che la scelta di non avere figli la renda agli occhi degli altri una donna a metà.

MaMa sta per Mater Matuta, dea dell’aurora che presiede al ciclo della vita e della natura, in quanto tale è madre di ogni cosa.

MaMa è la dea che vive in ogni donna e, per nascere, ha bisogno di una rivoluzione intima contro qualsiasi modello precostituito. Una rivoluzione che si compie col potere del racconto e dell’ascolto.

L’evento prevede aperitivo e degustazione di vini Villani Miglietta ed è prodotto dall’associazione culturale Chorezzichì. I posti sono limitati, pertanto la prenotazione è obbligatoria e per un pubblico adulto.

Per info: 347.0020172, 328.4197955.