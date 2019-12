La ‘maestria’ salentina si mette in mostra in Piazza Sant’Oronzo con il “Mercatino natalizio dell’artigianato artistico”

Lecce è bella sempre ma a Natale, quando la città si veste a festa, lo è ancora di più. Merito delle luci scintillanti degli addobbi che colorano le stradine del centro storico, dell’albero, del presepe artistico che ha come sfondo la magnificenza del Duomo. E poi ci sono i tanti, tantissimi eventi che riempiono l’aria di magia. Uno dei più attesi è, senza dubbio, il mercatino dell’artigianato artistico promosso da Confartigianato Imprese Lecce, con il patrocinio del Comune di Lecce e della Camera di Commercio di Lecce.

Chiunque si troverà in piazza Sant’Oronzo, tra un selfie accanto alla carrozza trainata dai cavalli e una foto ricordo con la cornice di luminarie potrà ammirare altre ‘bellezze’ esposte sull’ovale. Quelle realizzate con maestria, amore e professionalità dagli artigiani salentini: ceramica, terracotta, legno, pietra leccese, ricami e merletti, composizioni floreali, bijoux e pelletteria. Non mancherà una nota di dolcezza.

Questi preziosi gioielli realizzati con le mani non saranno solo ‘esposti’ in bella vista fino al 29 dicembre. Gli artigiani offriranno ai passanti e ai curiosi l’opportunità di vedere come sono stati realizzati, dando spazio alla creatività o come si lavorano i materiali, utilizzando tecniche tradizionali o innovative.

Nonostante i cambiamenti sociali e culturali, spesso ‘radicali’, l’artigianato salentino ha saputo conservare la tradizione, valorizzarla e tramandarla. Oggi, per il Tacco dello Stivale rappresenta una risorsa, ma anche un forte richiamo così come le bellezze paesaggistiche o il patrimonio artistico e culturale. Il Mercatino è un’iniziativa promozionale realizzata sul territorio provinciale, che si affianca all’impegno profuso dall’Associazione anche a livello nazionale e internazionale: da attività di incoming ed educational tour a ComprArtigiano, progetto innovativo che propone prodotti agroalimentari italiani sulla rete.