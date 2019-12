Il Natale con gli occhi dei più piccoli: a Parabita è magia

Sempre in Via Coltura, l’Associazione “Barrio” proporrà il proprio laboratorio didattico, mentre l’Associazione “La Scatina” allestirà l’interessantissimo laboratorio di lettura “Gianni Rodari – Lo scrittore dei bambini”.

Lungo il percorso di Parabilia tutti i bambini potranno seguire le 12 tappe animate del “Percorso dei Valori”: un itinerario che farà riflettere tutti sul rispetto per il prossimo e per la natura.

L’ex Convento dei Domenicani (Via F.lli de Jatta) ospiterà l’interessante “Mostra delle pregiate produzioni dell’artigianato locale” curata dalla Confartigianato di Parabita, in via Lopez Y Rojo un moderno presepe a cura della Protezione Civile CB C.O.V.E.R., mentre nel frantoio ipogeo di Palazzo Ferrari (Via Luigi Ferrari) farà bella mostra di sé una raccolta di presepi artistici.

In Via Vittorio Emanuele II, per la gioia dei più piccoli, sarà allestita una mostra di trenini elettrici per un’esperienza fantastica e unica a contatto con uno dei più desiderati giochi per l’infanzia.

Ma attenzione. Ogni sera i più piccoli dovranno fare attenzione ad una voce che, ad un certo punto della serata, scandirà un conto alla rovescia. Scaduto il countdown, dal cielo pioverà qualcosa di magico che lascerà tutti a bocca aperta. Il “Lancio” magico arriverà all’improvviso, sorpresa tra le sorprese, e porterà tanta felicità!

Questo e tanto altro attende grandi e piccoli a Parabita. Il programma completo è a disposizione di seguito: