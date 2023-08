Cultura, arte e tanta musica fino all’alba. La Notte Bianca accende Patù

Partito il conto alla rovescia a Patù, dove, tra pochi giorni prederà il via la “Notte Bianca”.

È questo il giorno più atteso dell’agosto nel Capo di Leuca, una serata magica che diventa eco di una leggenda del passato, quella che narra che Patù, in un tempo lontano, escogitò un metodo per popolare il borgo in occasione della visita di un alto funzionario, il quale aveva facoltà di assegnare importanti privilegi, però, solo a centri dalla popolazione numerosa.

Anche quest’anno, quindi, si svolgerà la Notte Bianca, la più a sud del Salento, un evento capace di attrarre visitatori da ogni angolo della provincia e anche oltre.

L’appuntamento è per giovedì 24 agosto, a partire dalle ore 19.30, con un fitto tabellone di appuntamenti tra cultura, arte, mostre, artisti di strada, food, artigianato, area giochi per i più piccoli e tanta, tanta musica.

Fino all’alba, un susseguirsi di eventi per tutti i gusti, accompagnerà i presenti in quello che è un piacevole tour tra le bellezze del borgo antico. Un centro storico che negli anni ha visto recuperate antiche meraviglie del passato, monumenti dall’inestimabile valore culturale, estetico e tradizionale: palazzi storici, case a corte, antiche botteghe, frantoi, forni.

Il tutto condito dall’immancabile presenza degli stand gastronomici che distribuiranno piatti tipici del territorio, come le polpette al sugo, la carne alla brace, la pasta fatta in casa, sino alle immancabili pittule.

Il programma

Alle ore 20.00, apre la Notte Bianca la presentazione del libro “Terra d’ombra bruciata”, di Valentina Nuccio, presso Palazzo Romano.

Alle 20.30, in villa don Tonino Bello, la Fitness Challenge e Balla e Brucia a cura di palestra Luxfit & Crossfitregia Leonis.

In piazza Indipendenza, alle 20.45, il saggio di danza a cura di ASD Centro Danza Arabesque.

Alle 2.001 via Silvio Pellico accoglierà la mostra fotografica “Infiorata Patù 2023”, a cura di Sandra Sammali; in villa don Tonino Bello i ragazzi della comunità “Centropietre Unite Patù” daranno vita ad una esibizione musicale.

Sempre alle 21, partirà lo spettacolo itinerante de “La tribù dei sempre allegri” (giocolieri, acrobati, trampolieri, equilibristi e fuocolieri, dal Salento Buskers Festival itinerante delle arti di strada).

Alla stessa ora, a Palazzo Pedone la narrazione teatralizzata, di e con Roberto Molentino, “Etiopia 1962: storia di un trionfo calcistico, i conti in sospeso del colonialismo italiano”.

Ancora dalle 21.00, le ronde di pizzica salentina, in piazza Marco Pedone; mentre in Largo Centopietre, con Le Train Manouche, partirà un lungo viaggio musicale che attraverserà lo swing americano, il valzer musette francese, la musica balcanica e klezmer, e il meglio delle atmosfere della musica tzigana.

Alle 21e15 Frank Bramato in via Romano presenta il nuovo EP “Al diavolo le sinapsi (sountrack)”, oltre ai brani del primo album “Non essere”.

Sempre alle 21.15 l’intrattenimento musicale, karaoke e balli di gruppo a cura di Palmiro Petracca in via S. Pellico.

Dalle 21.30, invece, spazio allo spettacolo itinerante Orchestra di Percussioni Afro-Brasiliane a cura di Bandita Officina del Ritmo.

Alle ore 22.00, in villa don Tonino Bello, le più belle sigle dei cartoni animati, inaspettati mashup e divertenti siparietti con La Combriccola di Boe. Alla stessa ora, nel giardino di Palazzo Romano, suoni nudi dal sud, performance musicale di Adriana Polo, Stefania Polo e Ivano Lia: un viaggio intorno ai canti della memoria popolare del sud Italia restituiti nella semplicità di sonorità nude.

Alle 23.00 gli Herta’n Roll portano in Largo Centopietrela musica rock’n’roll e swing deli anni 50 & 60. Alle 23.15, live dal fortissimo impatto musicale e un repertorio patchanka-folk: in via G. Romano i Kalinka mostrano un tributo agli artisti che incessantemente promuovono il cambiamento attraverso la musica.

Alle 23.25,divertentismo& house music con dj Mattix in villa Don Tonino Bello.

All’1.30 poi l’evento più atteso: il concerto finale di Papa Chango, nel cuore della festa, in piazza Indipendenza.

Ma la notte non finisce, si resta insieme fino all’alba: a salutare le prime luci del giorno sarà il dj set con Gio Rice dj, a partire dalle ore 3.

Sui canali social della Notte Bianca di Patù ulteriori info, anche su come raggiungere l’evento e sui parcheggi.