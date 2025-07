Notte bianca a Poggiardo, un evento da vivere con il naso all’insù con White Sensation

C’è una notte, una sola, in cui Poggiardo smette di dormire. Una notte in cui strade, le piazze, le corti si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare sotto le stelle i tanti visitatori pronti a meravigliarsi. Torna la Notte Bianca, uno degli eventi più attesi dell’estate organizzato dall’Associazione Gruppo Giovani Lavori in Corso, con il patrocinio del Comune, che quest’anno promette di superare ogni aspettativa tra spettacoli, arte, musica, gastronomia e sorprese da vivere fino alle prime luci dell’alba.

La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 13 agosto, quando il centro storico della cittadina si colorerà di bianco per l’appuntamento costruito attorno al motto “Less Worries – Gusta la Vita”. Un invito a lasciarsi alle spalle stress e preoccupazioni quotidiane, per affrontare la vita con leggerezza e celebrare il piacere di stare insieme. E quale luogo migliore di Poggiardo, cuore del Salento, per lasciarsi trasportare dalla magia?

Doveva essere una sorpresa, ma nel programma c’è un appuntamento imperdibile con lo spettacolo aereo, firmato Stardust Show, in esclusiva per la prima volta nel Sud Italia.

White Sensation: uno spettacolo che lascia con il fiato sospeso

Immagina di alzare lo sguardo al cielo e vedere un universo fatto di danza, acrobazie e luce prendere vita tra i tetti della città. Questo è White Sensation, un’esperienza unica che incanta e ammutolisce.

Protagonista di eventi internazionali e premiata come miglior agenzia di animazione ai Dance Music Awards, Stardust Show porta in scena un cast di performer di altissimo livello: acrobati, danzatori e artisti visivi che trasformano ogni esibizione in un momento indimenticabile. Alcuni di loro vantano titoli da Campioni Mondiali, a conferma di una qualità tecnica e artistica eccezionale. Un viaggio poetico sospeso tra cielo e terra, dove corpi in volo raccontano storie fatte di emozione, tecnica e bellezza.

Sotto la direzione artistica di Marta Plozzer, fondatrice e direttrice artistica della compagnia, ogni performance è un atto di pura arte che sfida la gravità e accende lo stupore.

Con artisti pluripremiati a livello mondiale Stardust trasforma il cielo di Poggiardo in un palcoscenico celeste, dove ogni movimento diventa sinfonia visiva, ogni gesto una scintilla di meraviglia. La loro capacità di sfidare la gravità non è solo tecnica: è arte di emozionare, è poesia in movimento.

La magia non si ferma allo spettacolo aereo. Il centro storico di Poggiardo si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto con Concerti live per tutti i gusti, Street art e performance. La notte sarà completa con aree dedicate all’osservazione astronomica grazie al Gruppo Astrofili del Salento, spazi per i più piccoli con animazione, area food con specialità locali e artigianato tipico salentino. Tutti i contenuti convergono per offrire un’esperienza integrata, coinvolgente per ogni fascia d’età.

Dress code: bianco

Il bianco, colore dell’armonia e della rinascita, sarà il fil rouge della serata. Tutti i partecipanti sono invitati a vestirsi di bianco per contribuire a creare un colpo d’occhio spettacolare e rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera dell’evento.

La Notte Bianca di Poggiardo è un’occasione speciale per vivere il Salento da un’altra prospettiva: non solo mare e sole, ma anche cultura, arte, intrattenimento e meraviglia. Un’esperienza a 360 gradi, gratuita e aperta a tutti, che ti farà riscoprire il piacere di stare insieme. Scegliere di essere a Poggiardo il 13 agosto significa decidere di trascorrere una serata che unisce il fascino del centro salentino, la qualità artistica internazionale di Stardust, l’atmosfera delle feste locali e la semplicità di un evento gratuito e aperto a tutti. È l’estate che trova la sua voce nella città, invitando tutti a guardare in alto.