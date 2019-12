Ultima notte dell’anno in piazza Salandra, countdown a ritmo di musica con lo zoo di Radio 105

Trascorrere il capodanno in piazza è ormai una ‘tradizione’. Tanti scelgono di aspettare il nuovo anno tra la gente, al ritmo di buona musica e divertimento. Sarà così anche in piazza Salandra, dove la notte di San Silvestro sarà un lungo viaggio nel 2020 grazie all’evento promosso dall’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive. Basta leggere i nomi degli ospiti che saliranno sul palco per capire che il cuore di Nardò batterà a suon di risate e allegria.

Il programma

L’appuntamento è fissato alle 23.00. A scaldare l’atmosfera saranno tre dj neretini – Francesco Fortunato, Matteo Filieri e Francesco Chetta – talentuose promesse della Dee Jay Events School del “maestro” Lucio Rizzo.

Dopo il «pre-show» tocca a «Flashback, l’emozione ferma il tempo» intrattenere il pubblico che, certamente animerà, il centro storico della cittadina. Il progetto artistico (firmato dalla Best Production con il coordinamento artistico di Salvatore Mauro) ha già conquistato molte piazze del Salento a ritmo di musica, danza, ricordi ed effetti speciali. A Nardò sarà proposto uno spettacolo speciale dedicato al Natale e alle musiche più cantate della festa nel mondo.

Un lungo viaggio, come detto, dedicato alla musica italiana e internazionale più bella di sempre. Due ore intense di spettacolo in cui il pubblico è il vero protagonista, il tutto racchiuso in una area-live con scenografie complete ed effetti speciali: nel cast artistico confermati Marco Guacci e Alessia Cuppone a presentare lo show, che introdurranno le esibizioni canore di LaNik e Micol, la performance alla tastiera di Davide Donadei, le coreografie del corpo di ballo della The Best Academy impreziosite peraltro da spettacolari esibizioni aerial acrobatic e break dance.

Per concludere con il dj-set curato da Michele D’Elia, con i gadget e con tante sorprese tra emozioni, ricordi e divertimento.

Lo zoo di Radio 105

Il palco sarà poi tutto dedicato alla grande festa de Lo Zoo di Radio 105 che, dopo aver infiammato le piazze del Salento durante l’estate, torna per il Capodanno di Nardò in una “special edition” con Marco Dona e Pippo Palmieri. Due super ospiti provenienti dal format comico più irriverente e graffiante di Radio 105, che giusto qualche mese fa ha festeggiato i suoi primi venti anni di vita. Tra gag e risate, previste tante pillole dei divertentissimi pomeriggi di Dona e Palmieri: il primo è una delle new entry della storica trasmissione radiofonica, già protagonista di hit musicali e gag provocatorie ma di grande successo, mentre il secondo è tra i veterani della squadra guidata da Marco Mazzoli.

«Sarà un countdown a ritmo di buona musica e di divertimento – ha annunciato l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Giulia Puglia – in cui la nostra magnifica piazza sarà nuovamente protagonista. Nel ricco calendario di eventi che l’amministrazione ha messo a punto per queste festività natalizie spicca l’appuntamento rituale con la notte di San Silvestro, l’occasione per stare insieme in piazza e salutare l’arrivo del nuovo anno. Il richiamo de Lo zoo di Radio 105 è forte e sono certa che piazza Salandra sarà gremitissima. Ci sarà modo di trascorrere qualche ora in spensieratezza, naturalmente avendo massimo rispetto del contesto che ci ospita».