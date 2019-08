‘Notte degli artisti di Strada’, la quarta edizione del festival itinerante fa tappa a Borgagne

Quando a fare da palcoscenico agli artisti di strada sono le vie caratteristiche dei borghi locali, il risultato non può che lasciare a bocca aperta. Anche quest’anno la Notte degli Artisti di Strada fa tappa a Borgagne, in un appuntamento all’insegna dell’arte e della scoperta. L’evento di sabato 17 agosto propone la quarta edizione del festival nel caratteristico borgo, inserito tra i Borghi Autentici d’Italia. Sarà Piazza Sant’Antonio e i suoi vicoli circostanti, ancora una volta, ad ospitare musicisti di strada, saltimbanchi, cantastorie e giocolieri arrivati da ogni dove.

Un Festival itinerante che fa il pieno di successi, anno dopo anno. L’evento, curato dal Salento Buskers Festival ed in collaborazione con il Comune di Melendugno, è uno degli appuntamenti di punta della programmazione estiva Blufestival. Arrivato ormai alla sua quarta edizione, grazie al grande successo riscosso nelle precedenti, l’entusiasmo e le sorprese non vengono di certo a mancare per il 2019.

La notte degli artisti di strada torna a stupire e ammaliare con spettacoli mirabolanti che spaziano dalla magia alla giocoleria, passando per i tessuti e il trapezio aereo, le bolle di sapone, il fuoco, le marionette, prendendo per mano gli avventori e accompagnandoli nella rocambolesca poetica dell’arte di strada. Non servono palcoscenici o riflettori per esibirsi. Tutto quello che serve è una piazza, una corte o una stradina e la magia può avere inizio.

L’appuntamento è a Borgagne di Melendugno per il 17 agosto. Non mancate.