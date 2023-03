Notte della Taranta al femminile con Fiorella Mannoia: sarà lei la maestra concertatrice del Concertone

Quella con la notte della Taranta è una storia d’amore a ritmo di pizzica che dura da tempo. Edizione dopo edizione sul palco allestito all’ombra del Convento degli Agostiniani si sono alternati artisti locali e non, nomi e volti che hanno fatto conoscere la pizzica in tutto il mondo, stregando i presenti in piazza o gli spettatori incollati alla tv.

L’estate è alle porte, agosto non sembra più così lontano e sono tanti i turisti che scelgono di trascorrere le vacanze in Salento nella settimana del concertone di Melpignano, uno degli eventi più attesi in un cartellone ricco di appuntamenti da non perdere e che da maggio/giugno accompagna gli “stranieri” alla scoperta di una terra che ha tanto da offrire.

La tappa finale del Festival della Notte della Taranta è una delle serate da segnare in rosso sul calendario delle opportunità. Perché nel Salento dalle mille bellezze, la musica popolare è riuscita a importi, a conquistare tutti con il suo ritmo, le parole toccanti, le storie raccontate in quei brani trasmessi da generazione in generazione e diventati popolari. Così, in attesa della data in cui la magia andrà in scena, si pensa pezzo dopo pezzo all’evento che sarà, partendo dal maestro concertatore che dirigerà l’edizione numero 26. La maestra concertatrice perché a guidare il festival della cultura popolare sarà Fiorella Mannoia.

Lo hanno annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il presidente della Fondazione Notte della Taranta, Massimo Manera, nella conferenza stampa voluta per presentare la capitana dell’edizione numero 26 del Concertone finale della Notte della Taranta, in programma il 26 agosto a Melpignano.

«Fiorella Mannoia – ha dichiarato il Governatore – è una persona di straordinaria qualità che ha interpretato il suo ruolo con libertà, indipendenza, senza mai rassegnarsi ai luoghi comuni dello star-system. Quindi, è una personalità che si adatta molto alla nostra Notte della Taranta, luogo di libertà, identità, ma anche indipendenza dai luoghi comuni e dalle banalità».

«La sua presenza è stata nascosta anche a me fino all’ultimo e questo ha creato piacevolmente l’effetto sorpresa. La signora Mannoia ha cantato alcune delle canzoni più belle dedicate alle donne: gli uomini dovrebbero abbassare lo sguardo di fronte a questa grande umanità al femminile» ha concluso il Presidente che ha voluto ‘ricordare’ quello che la Notte della Taranta è: un grande appuntamento a livello culturale e musicale, ma anche un evento di grande respiro che ha anche un effetto sul turismo.

Una Notte della Taranta al femminile

Visibilmente emozionata, la cantante ha ricordato la sua esperienza sul palco della Taranta. «Sono salita la prima volta nel 2016 invitata da Carmen Consoli e cantavo la Cardilledda e Lu Zinzale. È un onore e un privilegio essere stata chiamata come maestra concertatrice. Mi piacerebbe fare una Notte della Taranta al femminile, sottolineare le storie di donne. Le donne della tradizione popolare sono cantate in canti apparentemente leggeri, ma che nascondevano dietro le parole grandi significati, e sulle quali ci vorremo intrattenere, storie di lavoro, di abuso, di sfruttamento. Abbiamo il dovere di preservare questa storia, perché se non sappiamo da dove veniamo non sappiamo neanche dove andiamo».

«Sceglierò le canzoni che richiamano come protagoniste le donne, ma non solo, le sceglieremo insieme all’orchestra popolare, che ho conosciuto nel 2016 e ne ho constatato la bravura, la serietà e la competenza. L’aspettativa è grande e noi ce la metteremo tutta per fare del nostro meglio. Sono molto emozionata e gratificata da questo incarico, spero di essere all’altezza della situazione perché la Notte della Taranta è una cosa grande».

«La Notte della Taranta – ha concluso – è una notte di cultura perché al di là del divertimento, e al di là delle 200mila persone che abbiamo davanti, è una notte di riproposta, un grande privilegio. Mi rendo conto che sto per lavorare per una cosa importantissima per la Puglia e per l’Italia».

Insomma, sarà sicuramente una edizione che vedrà le donne protagoniste, con canzoni popolari femminili.