Parabita e il suo calendario di eventi per Natale

Natale è una miriade di iniziative e tradizioni locali che regalano a tutti momenti di gioia e condivisione. Risponde con ‘Parabilia‘ la Città di Parabita, arrivata alla sua quarta edizione e proponendo un calendario ricco di iniziative e novità per i più piccoli, ma anche per tutti coloro che credono ancora nella magia del Natale, catturati da questi progetti che trasmettono un concreto messaggio di pace e serenità.

Filo conduttore di questa quarta edizione è proprio la ricerca dello spirito natalizio perduto, nello sfondo della splendida Piazza Regina del Cielo, ai piedi della Basilica Santuario dedicata a Maria Ss Della Coltura, uno scenario perfetto per dare vita a momenti speciali. Otto serate, che sono cominciate il 10 di dicembre con l’accensione dell’albero di Natale, in uno scenario magico tra bellezze archeologiche, tipiche della bella cittadina salentina e in perfetto contrasto con l’iniziativa della realtà virtuale, che proietterà i più piccoli in ambientazioni natalizie fantasiose e incantevoli.

Non mancherà la musica ad allietare queste iniziative ludiche e al tempo stesso riflessive, dal coro gospel, ai concerti e ancora danza, interpretazioni e giochi di animazione, sino all’arrivo, il 24 dicembre, di Babbo Natale in slitta che consegnerà i regali nel Villaggio di Natale, mentre la serata conclusiva sarà il 6 gennaio con l’arrivo della Befana e tanta musica ad allietare una serie di eventi che ci promettono divertimento e scenari incantevoli.

Una manifestazione quella di “Parabilia’ che ci prende per mano e ci porta in un quadro carico di speranza e meraviglia, stringendo attorno a sè la comunità di Parabita, ma soprattutto tutti coloro che vorranno visitare e prendere parte a questo ambiente di particolare bellezza.