La Mafia Nigeriana sotto la lente d’ingrandimento con Leonardo Palmisano e CAT

Martedì 16 Luglio, alle ore 19.00, presso El Barrio Verde di Alezio, l’Associazione Culturale CAT Codici di Avviamento Territoriale ospiterà Leonardo Palmisano per presentare il suo ultimo libro d’inchiesta.

“Ascia Nera. La brutale intelligenza della Mafia Nigeriana” è edito da Fandango Libri ed è un importante lavoro di indagine che, attraverso le testimonianze di vittime e carnefici, racconta la tentacolare attività della Mafia Nigeriana, un’organizzazione criminale feroce e perfettamente integrata con le Mafie autoctone. Anche nei nostri territori, infatti, la Mafia Nigeriana delle Asce Nere gestisce fiorenti imperi d’illegalità che non si limitano al mercato delle sostanze stupefacenti ed allo sfruttamento della prostituzione.

La recensione di Roberto Saviano

Roberto Saviano, celebre autore del bestseller Gomorra, recensendo il libro che verrà presentato, ha scritto: “Palmisano ci presenta una mafia che non è affatto minore (…) e avverte: guai a ritenere la mafia nigeriana dedita unicamente alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione, ha in realtà la capacità di entrare anche in altri mercati, grazie alle consorterie che è stata in grado di creare con le mafie autoctone.”

Chi è l’autore?

Leonardo Palmisano, classe ’74, è scrittore ed etnografo. Presiede la cooperativa Radici Future Produzioni ed è vicepresidente nazionale di CulTurMedia di LegaCoop. Attivista politico ed esperto di lavoro, migrazioni e criminalità organizzata, è consulente sul rapporto tra mafie e territorio per enti pubblici e privati. È autore di inchieste, saggi, sceneggiature e romanzi. Ha scritto per Left, NarcoMafie, Lo Straniero. Per Fandango Libri ha pubblicato con Yvan Sagnet “Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento” (2015), con cui ha vinto il premio Rosario Livatino 2016, “Mafia Caporale” (2017) e “Tutto torna. Il primo caso del bandito Mazzacani” (2018).

Le parole del Presidente CAT

“Leonardo Palmisano è un intellettuale contemporaneo prezioso, ma è anche un uomo tenace, che vive per dare voce agli ultimi, agli emarginati” ha dichiarato Armenia Cotardo, Presidente CAT.

“Le sue inchieste hanno imposto all’attenzione della politica regionale e nazionale la ferocia del caporalato e la straziante realtà dei ghetti agricoli, hanno sezionato ed analizzato l’universo delle infiltrazioni mafiose nella vita politica, sociale ed economica del Paese e costituiscono uno strumento indispensabile per decifrare le strategie criminali delle nuove mafie”.

Dopo i saluti di Armenia Cotardo, dialogheranno con l’autore due giovani professionisti salentini da sempre impegnati nell’associazionismo e nell’antimafia sociale, l’Avv. Paola Ria, già Presidente dell’Associazione Culturale Vittorio Bachelet, ed il Dott. Andrea Carrisi.

L’ingresso all’evento è gratuito.