“Castri di Gusto” 2019 scalda i motori, appuntamento in Piazza Caduti. Il programma dell’evento

Più di sessanta espositori, selezionati tra le eccellenze del territorio nel campo dell’enogastronomia e dell’artigianato, che esporranno i loro prodotti, in una magica atmosfera tipicamente natalizia; molte novità, una tra tutte la possibilità di degustare tantissime varietà di vini e birre e, a suggestiva cornice dell’evento, i luoghi del centro storico del borgo antico, con l’apertura straordinaria dei monumenti che ospiteranno mostre e performance artistiche.

Sono queste solo alcune iniziative cui si darà vita nelle giornate di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in Piazza Caduti a Castri di Lecce, dove si svolgerà la quarta edizione di “Castri di Gusto”

Divertimento assicurato anche per i piccoli visitatori, che potranno godere di uno spazio dedicato, allestito con i personaggi in cartapesta del carnevale castrisano: un’intera area attrezzata con gonfiabili, spettacoli e la possibilità di incontrare Babbo Natale in persona.

Le altre attività

Ma non ci si ferma certamente qui!!! Passeggiando per le strade del borgo, da non perdere la Mostra delle Macchine di Leonardo da Vinci, un interessante percorso tra le intuizioni e la passione del genio di Leonardo.

Poi, domenica 1 dicembre alle ore 13:00, è previsto il tradizionale pranzo di comunità, dove degustare le specialità del territorio in un momento conviviale di incontro e scambio.



Alle ore 20:30, infine, l’esilarante appuntamento con “Tutti a Vancouver”, spettacolo di cabaret della compagnia “I Malfattori”.

L’ evento sarà promosso all’estero grazie al programma di ospitalità di giornalisti e opinion leader promosso dalla Regione Puglia e verrà diffuso, attraverso un documentario realizzato ad hoc, in Brasile, Inghilterra e Spagna. Le aziende ospitate dall’ amministrazione in occasione di Castri di Gusto 2019, potranno così godere di una azione promozionale mirata su scala internazionale.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea De Pascali, con l’ausilio di consiglieri, assessori, in stretta collaborazione con associazioni locali e tutta la cittadinanza, punta a fare di Castri di Gusto un progetto utile per lo sviluppo territoriale al fine di promuovere la Puglia e Castri di Lecce nel mondo.

L’infopoint

A disposizione dei visitatori, infine, un infopoint turistico, dove prenotare visite guidate gratuite in italiano e in inglese, tra le bellezze barocche di Castri di Lecce.

Il programma

Sabato 30 novembre

Dalle 16:30 e per tutta la durata dell’evento Mostra d’Arte dell’artista Stefania Bolognese; h 16:30 e per tutta la durata dell’evento Mostra delle Macchine di Leonardo Da Vinci a cura di Giuseppe Manisco; h 17:00 Lillo Birillo Magic Comic Show – spettacolo per bambini; h 18:00 Castri di Gusto Wine – degustazione; h 18:30 Sax a Loop – concerto con Marco Ingrosso e Gianluigi Oliva; h 19:00 Sparo della mitraglia a salve di Leonardo da Vinci; h 19:30 Ao longe mar – concerto di Harvuà, duo arpa e voce; h 20:00 Lillo Birillo Magic Comic Show – spettacolo per bambini

Domenica 1 dicembre

Dalle h 9:00 e per tutto il giorno fino a sera, gonfiabili e truccabimbi a cura di Armando Schito; h 9:00 e per tutta la mattina il Piccolo Zoo Itinerante a cura di Lorenzo Stamer; h 9:00 e h 10:00 partenza visita guidata gratuita con registrazione presso l’infopoint; h 13:00 pranzo di comunità; h 17:00 Live Your Body Performance – spettacolo di tessuti aerei; h 18:00 Castri di Gusto Beer – degustazione; h 18:30 Sparo della mitraglia a salve di Leonardo da Vinci; h 19:00 Blues and Blues – concerto con Marco Ingrosso e Massimo Ciracì; h 19:30 Live Your Body Performance – spettacolo di tessuti aerei; h 20:30 Tutti a Vancouver – spettacolo di cabaret della compagnia I Malfattori.