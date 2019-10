La Sagra de la Volia Cazzata compie 30 anni, due weekend all’insegna del gusto. Si parte l’11 ottobre

Trent’anni sono un traguardo importante, quello che sancisce da un lustro il compimento del quarto di secolo. Un’età che attesta, tra l’altro, l’affetto di salentini e turisti per un evento consolidato nel tempo, che mette in mostra il meglio della tradizione autoctona, soprattutto nel campo dell’enogastronomia.

Torna a Martano la “Sagra de la Volia Cazzata”, organizzata dall’Associazione ricreativa culturale “Cosimo Moschettini”, con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune della città Grika.

Oggi nella sala conferenze di Palazzo Adorno, si è svolta la conferenza stampa di presentazione alla presenza del sindaco di Martano e consigliere provinciale Fabio Tarantino; del presidente dell’associazione “Cosimo Moschettini Consiglio Palano; del presidente dell’associazione “Io Non Mollo” Paolo Perrotta; del direttore artistico della giornata di beneficenza “Io Non Mollo Day” Titti Stomeo e e del consigliere nazionale Andid Roberta Tundo.

L’evento si snoderà in due weekend, dall’11 al 13 e dal 18 al 20 ottobre , dedicati ai piatti della tradizione, alla beneficenza, alla musica, allo sport, all’ambiente (questa edizione sarà, tra l’altro, plastic free). Anche l’educazione alimentare troverà spazio grazie alla partnership con l’Associazione nazionale dei dietisti (Andid).

La partnership con “Io non Mollo”

Sarà un appuntamento straordinario con tantissime novità prima fra tutte una partnership solidale con “Io non mollo”, un’associazione di giovani che ha messo insieme la voglia di farcela e l’amore per il prossimo dando vita ad una rete di solidarietà che punta a rendere meno difficile sia affrontare una diagnosi di cancro che il percorso di cura che ne consegue.

Il 13 ottobre “Io non Mollo Day”

Grazie alla generosità di numerosi artisti salentini che hanno aderito all’evento di beneficenza, inoltre, domenica 13 ottobre, sul piazzale della sagra, il “Io non mollo day” un pomeriggio e una serata musicale di notevole spessore dopo il Pranzo di beneficenza.

Non mancherà nemmeno in questa edizione il consueto appuntamento con il pranzo di degustazione, che come ogni anno, si svolgerà presso gli stand della sagra e che sarà aperto a tutti coloro che vorranno trascorrere il tradizionale pranzo della domenica in compagnia dello staff della Sagra de la Volìa Cazzata.

Le degustazioni

Ogni anno sono migliaia le persone che giungono da tutta la provincia per partecipare a quest’evento che ha mantenuto nel tempo i valori propri di una sagra, nata per onorare tradizione e buon cibo. Accanto alle volìe cazzate, sono tanti gli altri prodotti tipici della cucina locale serviti negli stand allestiti sotto una tendocopertura permanente di ben 2500 mq: pittule, pezzetti di cavallo, arrosti, carne di maiale lessa, fave e cicoreddhe oltre al buon vino e a fiumi di birra fresca.

Info e contatti

Per partecipare al pranzo è possibile prenotare al numero +39 3387454622, inviare una mail all’indirizzo info@voliacazzata.it o rivolgersi alle casse durante la manifestazione. Le prenotazioni termineranno entro le ore 24.00 di sabato 19 ottobre 2019.

Sagra de la Volìa Cazzata è festa, è condivisione, è promozione, è solidarietà. Ma è anche amicizia. Grazie, infatti, al gemellaggio che ha sancito il patto di amicizia tra la comunità martanese e Villimpenta (Mantova) durate i sei giorni fi festa si potranno degustare i prodotti della tradizione locale salentina e gli ottimi prodotti della cucina villimpentese. Dal 1996 la Sagra de la Volia Cazzata e la Festa del Risotto di Villimpenta hanno intrapreso un viaggio fatto di profumi, di sapori, di tradizione e di cultura.