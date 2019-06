La melanzana diventa strudel: “Marangiane in Festa” stupirà anche questa volta

Ci si prepara alla nuova edizione di “Marangiane in Festa“, la tradizionale sagra dedicate alle melanzane, celebrata in quel di Castrì di Lecce. Il calendario e le iniziative per l’estate 2019 sono in fase di ultimazione da parte della locale Pro Loco, ma c’è già una prima succulenta novità.

Quest’anno, infatti, l’ortaggio protagonista di una delle feste più amate dai salentini diventerà anche uno Strudel. Nelle scorse ore, infatti, una giuria composta da giornalisti ha valutato ben sedici portate realizzate da fantasiose ed operose mani, valutando la presentazione ed il gusto.

Ebbene, alla fine la gustosa competizione è stata vinta dallo Strudel di Melanzane realizzato dal giovane Federico Bruno. Si tratta, in particolare, di una una pasta sfoglia con all’interno un ripieno composto da melanzane fritte, carne macinata, menta, funghi e besciamella.

“Tutto è realizzato rigorosamente a mano – spiega Bruno – dalla pasta sfoglia alla bresciamella, con cura e passione. Lo spirito della nostra manifestazione è proprio questo, far continuare a vivere le sane abitudini dei nostri nonni, valorizzando i prodotti della nostra terra, a km0, per poi offrirli a tutti coloro che verranno a trovarci”. A portare il saluto ed il suo in bocca al lupo anche l’Assessore all’industria turistica e culturale della Regione Puglia, Loredana Capone.