Sannicola Summer Jazz, due serate di musica sotto le stelle

“La ricchezza e l’espressività musicale del Jazz in una location esclusiva per due serate di grande musica sotto le stelle”. Con queste parole è stata presentata la 5^ edizione del Sannicola Summer Jazz che, quest’anno, si svolgerà nella bellissima Villa Cartenas, una residenza di campagna – costruita nel 1760 dal gallipolino Onofrio D’Aprile, dottore in Diritto canonico e romano – che si affaccia su Via Giovanni Paolo II.

La manifestazione ritroverà due artisti d’eccezione del panorama Jazzista salentino che hanno allietato il pubblico con concerti di altissimo livello nelle precedenti edizioni. Il 1 Agosto Eleonora Pascarelli, accompagnata dal quartetto, ammalierà la platea con la sua voce calda e graffiante. Il secondo appuntamento da segnare in agenda è per il 17 Agosto, quando il virtuoso trombettista Andrea Sabatino incontrerà il raffinato pianista Bruno Montrone in un progetto dove il linguaggio del bebop ne fa da padrone.

Il Festival rientra tra gli eventi di “Estate a Sannicola” del Comune di Sannicola. Un cartellone di appuntamenti organizzato dall’Assessore agli Eventi e Spettacoli Patrizio Romano in collaborazione con Pro Loco “Lido Conchiglie” di Sannicola