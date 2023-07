Santa Domenica a Scorrano, luci e colori accendono la devozione

Tra poco sarà tutto finito, Scorrano, la «capitale mondiale delle luminarie» che in questi giorni ha ospitato migliaia di visitatori, tornerà pian piano alla normalità. Le imponenti architetture dei maestri ‘paratori’ che hanno incantato i presenti saranno smontate e l’appuntamento sarà fissato al prossimo anno, con nuove sfide e nuovi spettacoli. Ma non è ancora finita, c’è tempo fino al 9 luglio per dire «Io c’ero», per raccontare con orgoglio di aver preso parte ai festeggiamenti in onore di Santa Domenica, patrona della cittadina salentina.

C’è ancora tempo per ammirare le spettacolari accensioni musicali che hanno ‘costretto’ a stare con il naso all’insù centinaia e centinaia di persone che da tutto il mondo si sono dati appuntamento nel comune alle porte di Maglie. Senza dimenticare chi, “fuori” per motivi di lavoro o di studio, sceglie di ritornare a “casa” proprio in quei giorni, mossi da un senso di appartenenza che è qualcosa di più forte di un nome riportato sul documento di identità.

Impossibile descrivere la bellezza delle maestose parazioni che hanno ‘acceso’ il centro storico e le stradine di Scorrano. Un gioco di luci, colori e musica che ha resto famoso l’appuntamento che si conferma, come sempre, un successo.

Del resto, migliaia di lampadine che compongono un percorso di luci per le strade di Scorrano non sono poca cosa. Aggiungi una tradizione diventata un patrimonio culturale inestimabile, i fuochi pirotecnici attesi ogni anno come il caldo afoso di luglio, la lunga processione che si snoda per le strade del paese, le offerte che fino a qualche anno fa erano fissate su nastri appesi alla statua della Santa.

Ci sarebbe da raccontare molto di piùm ma non è facile descrivere le emozioni e le sensazioni a chi, con il naso all’insù e le noccioline in mano, non ha mai partecipato ad una festa popolare. Eventi che si ripetono ogni anno, ma che sono sempre diversi tra le luci sfavillanti delle luminarie, i colori dei fuochi, la musica della banda, i rumori delle bancarelle.