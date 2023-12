Natale da incanto a Scorrano con le spettacolari luminarie e il presepe di sabbia

Mancano pochi giorni a Natale, ma il profumo di festa si percepisce nell’aria. Le vetrine dei negozi colorate di rosso, le strade e i vicoli dei centri storici decorati, le piazze con gli alberi pieni di palline e fili d’angelo, tutto per rendere magico il periodo più bello dell’anno. Anche durante l’inverno il Salento ha un fascino speciale grazie al mix di spiritualità e tradizioni popolari, di riti religiosi e profani. Non c’è comune, grande o piccolo che sia, che non si trasformi dall’immacolata all’epifania.

Anche a Scorrano, le imponenti impalcature hanno cambiato il volto della cittadina diventata famosa per le sue luminarie che, una volta accese, lasciano ammutoliti chi le guarda per la prima volta e chi non rinuncia, naso all’insù, a scoprire quale sarà la favola di luce di quest’anno, curiosando tra le creazioni prima disegnate su carta e poi montate su palazzi e strade. Tante le istallazioni che faranno da sfondo a selfie e scatti da condividere sui social per catturare lo spirito delle feste.

Ma non è questo l’unico ‘progetto’ pensato dall’Associazione di volontariato «Promuovi Scorano» che, dopo il grandissimo successo ottenuto con le passate edizioni, quando migliaia di visitatori hanno raggiunto la cittadina per partecipare ai tanti appuntamenti natalizi, ha deciso di pensare ancora una volta in grande.

Se le luci scintillanti non potevano mancare nella capitale mondiale delle luminarie, stesso principio vale il presepe di sabbia, un appuntamento da non perdere. Le sculture di tufo allestite nel chiostro del Convento degli Agostiniani, uno dei monumenti più antichi e affascinanti di Scorrano, lasciano senza parole i turisti e i salentini incantati dalla perfezione dei dettagli, dei ricami, dei personaggi cesellati con arte e pazienza da artisti di fama internazionale.

La natività di sabbia è un piccolo gioiello di architettura da ammirare dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 21.00. Sabato dalle 16:00 alle 22:00. Domenica e festivi doppio turno di apertura: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 22.00.

Le luminarie da un lato, uno dei presepi più belli e affascinanti del Salento dall’altro. È il tempo di toccare con mano il calore della tipica accoglienza salentina. Anche a Natale.