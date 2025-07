Al via le Sere Fai d’estate all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate

L’estate 2025 si preannuncia indimenticabile grazie alle Sere FAI d’Estate, un’iniziativa del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS che anima quasi 400 eventi in 30 Beni distribuiti in 14 regioni d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per Umbria e Marche. Fino all’inizio di settembre, questi luoghi storici e naturali apriranno eccezionalmente le loro porte oltre il tramonto, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere esperienze uniche sotto il cielo stellato.

Tra le tante gemme che si animeranno durante le Sere FAI d’Estate, spicca l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce. Affidata in concessione al FAI dalla Provincia di Lecce nel 2012, questa antica struttura, un tempo monastero di rito bizantino e successivamente centro di produzione agricola, offre un racconto affascinante della sua doppia anima di luogo di culto e masseria storica.

A luglio e agosto, l’Abbazia di Cerrate ospiterà numerosi appuntamenti speciali. Dalla “Notte bianca dei bambini”, un’occasione per riscoprire la bellezza dei giochi di una volta e dei racconti di sabbia, alle serate a tema astronomia, fino alle visite speciali a più voci che ne sveleranno ogni segreto. L’atmosfera che si respira nelle notti d’estate a Cerrate rende l’esperienza ancora più suggestiva, trasformando una visita in un vero e proprio viaggio nel tempo.

Astronomi per una notte 19 luglio, 1,12 e 22 agosto

Appuntamento dedicato agli astrofili, adatto ad adulti e bambini, alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e della luna in compagnia di esperti del cielo. La prima parte dell’incontro, organizzato in collaborazione con Giovanni Marroccia e con NASA – Nuova Associazione Studi Astronomici di Brindisi, sarà dedicata alla spiegazione guidata dell’orientamento del cielo sopra l’Abbazia, mentre la seconda all’osservazione telescopica. Ai partecipanti verrà offerto un calice di vino della Cantina Sampietrana; nel corso della seratasarà inoltre possibile visitare il complesso monumentale e continuare a contemplare il cielo stellato nel parco del Bene, luogo perfetto per fare un picnic con il cestino tipico salentino – su prenotazione, fornito da Antichi sapori.

L’evento è fino a esaurimento posti, si suggerisce la prenotazione online. Le lezioni saranno proposte in questi orari: sabato 19 luglio e venerdì 1agosto alle ore 21, 21.30, 22, 22.30 e 23; martedì 12 e venerdì 22 agosto alle ore 20.30, 21, 21.30, 22, 22.30 e 23.Si consiglia di arrivare 30 minuti prima dell’inizio della lezione, munirsi di torcia e indossare scarpe chiuse.

La notte bianca dei bambini, Sabato 26 luglio, dalle ore 19.30

L’Abbazia di Santa Maria di Cerrate sarà teatro di una serata speciale dedicata ai bambini e alle loro famiglie, per riscoprire insieme il gioco, la memoria e la bellezza della condivisione. Il cortile del complesso sarà animato da oltre 25 giochi in legno, costruiti a mano dalla Compagnia “Teste di Legno”: giochi semplici ma ingegnosi, come quelli di una volta, perfetti per stimolare, tra destrezza e creatività, la fantasia di grandi e piccini. A rendere ancora più speciale l’evento, i racconti di sabbia (sand art) dell’artista Donatello Pentassuglia. Ogni granello diventerà parte di un racconto, ogni movimento un’incursione nel passato che svelerà curiosità e aneddoti legati a Cerrate. In programma anche un percorso guidato per grandi e piccini che consentirà di scoprire la storia millenaria del Bene, dall’abbazia alla masseria. Si potrà inoltre gustare prelibatezze locali, fornite da Antichi sapori. Le specialità possono essere prenotate via email o acquistate sul posto fino a esaurimento.

L’evento è fino a esaurimento posti, si suggerisce la prenotazione online. Ingresso + giochi + racconti di sabbia ogni mezz’ora a partire dalle ore 19.30 alle 23, orario spettacolo ore 20.45, 21.45 e 22.45; Ingresso + giochi + percorso guidato + racconti di sabbia ogni ora a partire dalle ore 20, percorso tematico ore20, 21 e 22.

Astronomi per una notte: Occhio alla Luna! venerdì 8 agosto, dalle ore 21

Crateri, mari, rimæ: sono tanti i misteri “lunari” che affascinano da sempre grandi e piccini, da scoprire nel corso della serata interamente dedicata alla Luna in programma all’Abbazia di Cerrate. La prima parte della visita sarà dedicata a una coinvolgente spiegazione accompagnata da proiezioni per conoscere le meraviglie dell’unico satellite naturale della Terra, tra storia, aneddoti e curiosità; la seconda parte sarà riservata all’osservazione diretta al telescopio, per scoprire i suoi dettagli più nascosti. Ai partecipanti verrà offerto un calice di vino della Cantina Sampietrana; nel corso della serata sarà inoltre possibile visitare il complesso monumentale e continuare a contemplare il cielo stellato nel parco del Bene, luogo perfetto per fare un picnic con il cestino tipico salentino – su prenotazione – fornito da Antichi sapori.

L’evento, organizzato in collaborazione con Giovanni Marroccia e NASA – Nuova Associazione Studi Astronomici di Brindisi e adatto ad adulti e bambini, si svolgerà in più orari: ore 21, 21.30, 22, 22.30 e 23.